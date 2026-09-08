Crisi migratòria
El Consell de Ministres desclassificarà aquest dimarts els informes d’intel·ligència sobre la crisi a Ceuta
Fonts del Ministeri de Defensa van alertar que aquesta decisió pot generar friccions en altres agències d’intel·ligència estrangeres que comparteixen informació amb les espanyoles
Iván Gil
El Consell de Ministres aprovarà en la reunió d’aquest dimarts la desclassificació dels diferents informes d’intel·ligència sobre la crisi a Ceuta. Amb tot, la informació no es farà pública fins aquest dimecres al matí, segons avancen fonts de la Moncloa. Altres fonts del Ministeri de Defensa van alertar que aquesta decisió pot generar friccions en altres agències d’intel·ligència estrangeres que comparteixen informació amb les espanyoles, si bé van celebrar la decisió. Per això es deixa en l’aire que parts dels documents puguin quedar-se secretes per no exposar la informació aportada per altres governs.
Pedro Sánchez es va comprometre a aquest exercici de «transparència» durant la seva compareixença dijous passat al Congrés. Segons va apuntar, després de les anàlisis dutes a terme, cap informe ni comunicació «anava més enllà de la descripció de les dades o de l’avís rutinari», sense anticipar «ni l’escala, ni la probabilitat del que finalment es va produir». En línia amb el defensat per Interior.
Sobre la tasca del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), el cap de l’Executiu va apuntar que durant el mes previ a l’entrada massiva «va elaborar dos informes de situació que va compartir amb diverses institucions i en tots dos descrivia una cosa coneguda per totes: que els encreuaments per l’espigó estaven augmentant i recomanava, per tant, extremar la precaució».
Respecte a les crides a les xarxes instant a l’entrada massiva i difonent «notícies falses» sobre l’obertura de la frontera o la impossibilitat de les devolucions, va assegurar que «no són excepcionals». «Apareixen referències a convocatòries similars en tres dels últims set informes elaborats pel CNI durant aquest últim any», va explicar.
Defensa manté la seva versió
L’informe previ de Frontex que informava sobre la viabilitat més gran de la ruta migratòria, el va qualificar també com a «rutinari». «No preveia res, ni remotament semblant al que va passar el dia 30 i el 31 de juliol», va emfatitzar el president del Govern davant la Cambra baixa.
En el departament que dirigeix Margarita Robles mantenen que hi va haver alertes prèvies que avisaven sobre els moviments que van desembocar en l’allau d’entrades els dies 30 i 31 de juliol amb fins a 72.000 persones.
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