Espanya s’enfonsa en l’informe PISA: els alumnes perden un curs lectiu en competència lectora i gairebé un altre en matemàtiques
L'OCDE responsabilitza la caiguda del rendiment de l'abús de les pantalles i adverteix que el descens de nivell és especialment intens entre els estudiants de rendes més altes
Madrid, Castella i Lleó, Astúries i Cantàbria ocupen les millors posicions, mentre que el País Basc se situa al furgó de cua amb Ceuta i Melilla
Olga Pereda
PISA, l’avaluació internacional organitzada per l’OCDE des de l’any 2000 als estudiants de 15 anys, va oferir el 2022 una fotografia demolidora de l’aprenentatge a Espanya. Per revertir els resultats, el Govern de Pedro Sánchez va anunciar a bombo i platerets un pla de reforç en lectura i matemàtiques, l’arribada del qual a les aules va ser entre modesta i inexistent. Tres anys després, no hi ha rastre de remuntada. Més aviat tot el contrari: la caiguda sembla no tenir fre. Publicat aquest matí arreu del món, PISA 2025 constata que l’alumnat espanyol perd 23 punts en competència lectora, fet que equival a més d’un curs (20 punts és un any lectiu). En matemàtiques, el descens és de 16 punts (gairebé un altre curs sencer) i en ciències, 8.
El 2022, la mitjana espanyola s’aproximava als paràmetres mitjans de l’OCDE i la UE. Aquesta vegada, els percentatges estan per sota. El problema fonamental no és tant la posició concreta d’Espanya sinó la trajectòria. El rendiment dels estudiants és cada vegada més baix i el deteriorament s’accelera entre el 2022 i el 2025. Per primera vegada des que es fa PISA, la caiguda és especialment intensa entre els nois i les noies que pertanyen a famílies de rendes altes, que són, tradicionalment, els que acostumen a tenir un millor rendiment acadèmic.
L’OCDE no dubta a assegurar que la davallada es deu, en part, a l’avenç tecnològic i a l’abús i mal ús de les pantalles. “L’alumnat s’ha acostumat a la lectura ràpida, així que els estudiants comencen a tenir problemes amb textos de més de 400 paraules”, assegura Tue Halgreen, analista sènior de l’organisme internacional. Del desastre se’n lliuren els països asiàtics, com el Japó, Singapur, la Xina i Corea. Què estan fent perquè el seu alumnat brilli tant? Sense esmentar els seus sistemes educatius ultracompetitius ("dements", en paraules del filòsof David Pastor Vico), Halgreen respon que es tracta de “una qüestió cultural”. És a dir, no són nois i noies més talentosos, sinó que s’esforcen més. “Són territoris en què l’educació és un assumpte de vital importància. La cultura de l’esforç hi està molt arrelada i les famílies s’hi involucren clarament. A l’escola, es treballa dur i s’aprèn molt. A més, la docència és una professió valuosa”, conclou el responsable de l’organització econòmica.
A continuació, analitzem els principals resultats de PISA 2025, marcat aquest any pel fiasco de Catalunya, que va excloure de la prova l’alumnat amb dificultats (23%, en lloc del màxim del 5% recomanat per l’OCDE). Múrcia també va elevar el percentatge d’exclusió fins al 13%. L’OCDE va decidir no incloure en el seu informe internacional les dades catalanes (que sí que apareixen en l’informe espanyol, tot i que no representen la totalitat de l’alumnat, sinó només els que van fer les proves) i sí les de Múrcia, però amb una nota que adverteix del risc potencial de biaix per sobreestimació.
Els alumnes i les alumnes espanyols obtenen 451 punts en competència lectora, deu punts per sota de la mitjana de l’OCDE i vuit menys que la UE. El 2022, Espanya, però, no es diferenciava significativament d’aquests dos referents internacionals i obtenia puntuacions similars. Els 451 punts són 23 menys que els que Espanya va obtenir a PISA 2022 i 45 punts menys que a PISA 2015. És a dir, tenint en compte que la comunitat educativa internacional assegura que 20 punts equivalen a un curs, en deu anys el retrocés en lectura a Espanya és superior als dos cursos lectius.
Els alumnes espanyols obtenen 457 punts en competència matemàtica, lleugerament per sota de la mitjana de l’OCDE i la UE (463). Són 16 punts menys que en l’edició del 2022 i 29 menys que el 2015. El Japó, Corea i Estònia tornen a ser els tres millors països en aquesta assignatura, davant de Mèxic, Colòmbia i Costa Rica, situats en les pitjors posicions. Per comunitats, igual que en lectura, Madrid i Castella i Lleó se situen en les millors posicions, a les quals també s’hi sumen Cantàbria i Astúries. Mentrestant, les pitjor valorades són Ceuta, Melilla, la Comunitat Valenciana i el País Basc.
Espanya obté en aquesta competència 477 punts, que en suposen vuit menys que a PISA 2022. El gràfic d’evolució mostra una forta caiguda entre el 2015 i el 2018, una petita recuperació el 2022 i un nou descens el 2025. L’OCDE també empitjora, però força menys. Des del 2015, Espanya perd 16 punts davant dels aproximadament 7 punts de l’OCDE. A Espanya, al voltant del 4% de l’alumnat es troba en els nivells alts de rendiment davant d’aproximadament el 7% a l’OCDE. El percentatge d’excel·lència arriba al 17% al Japó, al 15% a Corea i al 14% a Nova Zelanda. Espanya, en canvi, té menys alumnat en el nivell més baix que l’OCDE i la UE. És a dir, la majoria dels alumnes es troben en nivells intermedis (pocs excel·lents i pocs endarrerits).
Per comunitats, Astúries, Castella i Lleó i Cantàbria són les que surten més ben parades en l’informe, com ja ve succeint des de fa anys. Les seves ràtios reduïdes, l’impuls de l’escola pública, el menor percentatge d’alumnat vulnerable econòmicament i una arrelada cultura de la importància de l’aprenentatge expliquen el fenomen. En aquest selecte club ha aconseguit entrar aquest any Madrid, la comunitat amb millors notes a PISA 2025 i que, tanmateix, té un alt nivell de segregació escolar per nivell socioeconòmic. Madrid, Cantàbria i Astúries conformen el grup de comunitats autònomes amb un ISEC (Índex Social, Econòmic i Cultural) superior a la mitjana de l’OCDE. Això també pot explicar els bons resultats acadèmics, però aquesta llista també inclou el País Basc, que, tanmateix, es descalabra a PISA 2025.
Igual que en les edicions anteriors, Ceuta i Melilla són els territoris amb pitjors puntuacions en les tres competències avaluades (ciències, matemàtiques i lectura). En aquest furgó de cua se situa, per primera vegada, el País Basc, un territori amb una renda per càpita elevada i una gran inversió per alumne. Euskadi és la tercera pitjor comunitat en competència lectora, només per davant de Ceuta i Melilla. En ciències, és el quart pitjor territori. En matemàtiques, però, aconsegueix una puntuació millor que la mitjana espanyola (460 davant de 467).
Les puntuacions publicades per a Catalunya són aparentment molt altes, però no es poden comparar amb les de la resta de comunitats. Les autoritats catalanes van eximir més d’un 23% dels estudiants que formaven part de la mostra per problemes d’aprenentatge, quan l’OCDE contempla un màxim del 5%. És a dir, no va fer la prova el gruix de l’alumnat català amb alguna dificultat, ja fos per discapacitat, falta de domini de la llengua o algun trastorn. Les dades catalanes, excloses de l’informe internacional, no representen la totalitat de l’alumnat, sinó només els que van fer l’examen.
En la mitjana de l’OCDE i de la UE, l’alumnat migrant representa el 16% del total d’estudiants de 15 anys. Espanya se situa per sobre de tots dos referents, amb un 20% d’alumnat migrant (un de cada cinc estudiants). En general, l’alumnat nadiu obté millors resultats acadèmics. Tanmateix, el factor que més influeix no és l’origen sinó la renda de les seves famílies. Com ja va demostrar una investigació d’Esade i Save The Children, els resultats entre l’alumnat no migrant i migrant s’igualen si es resta el ‘factor pobresa’ (estatus social, econòmic i cultural). A primera vista, els estudiants de centres concertats i privats obtenen millors resultats que els de la xarxa pública. Però passa el mateix: quan es descompta el nivell socioeconòmic, la diferència es redueix enormement.
El 13% dels estudiants espanyols pertanyents a llars més desafavorides econòmicament i socialment aconsegueix situar-se entre els que tenen un millor rendiment acadèmic. PISA 2025 els denomina “alumnes acadèmicament resilients”. D’altra banda, el grup de major nivell socioeconòmic és el que experimenta els descensos més grans en el rendiment. La magnitud del descens és internacional, però clarament superior a Espanya, i és la competència lectora l’assignatura que registra les pèrdues més acusades.
L’alumnat repetidor té, en línies generals, un pitjor rendiment acadèmic. Un dels motius que pot explicar el descens continuat d’Espanya a PISA és que es triplica la taxa de repetició respecte de l’OCDE: 22% davant del 7,9% (12,9% en el cas de la UE). A més, existeix una diferència enorme: al voltant del 26% dels estudiants de centres públics ha repetit curs davant del 12% en centres concertats i privats, una distància molt més gran que la mitjana internacional. La repetició, com asseguren molts experts en educació, no funciona. L’estudiant que va malament i repeteix sol no tenir suport a l’escola per remuntar, de manera que el seu baix nivell acaba convertint-se en un bucle.
Per primera vegada, PISA pregunta directament per l’ús de xatbots com ChatGPT o Gemini per fer treballs escolars. Més de la meitat dels estudiants espanyols, el 54%, utilitza eines d’IA almenys setmanalment per ajudar-se a aprendre. L’ús setmanal o diari també és elevat per investigar temes nous (42%), resumir textos (40%) i elaborar treballs escrits (33%). Els percentatges superen la mitjana de l’OCDE i la UE. En línies generals, PISA conclou que un major ús de la IA s’associa a pitjors resultats. Els països capdavanters en l’informe de l’OCDE, com el Japó, fan un ús prudent de la IA en el sistema educatiu.
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