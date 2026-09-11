Un incendi arrasa 42 barraques del campament de migrants del polígon industrial del Tarajal, a Ceuta
Els bombers investiguen les causes del foc, que no ha provocat ferits
Regió7
Un incendi declarat la passada mitjanit a la part davantera d’una nau del polígon industrial del Tarajal, on encara hi ha molts dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, ha calcinat 42 de les barraques que havien construït per passar-hi la nit.
Segons han informat a EFE fonts del Servei d’Extinció d’Incendis, el foc ha començat entorn de la mitjanit en un dels assentaments ubicats a les naus industrials d’aquesta zona i han estat els mateixos veïns els qui han alertat els serveis d’emergències.
Els bombers han acudit a la zona, així com unitats de la Policia Nacional, la Policia Local i les Forces Armades, a causa de la magnitud de les flames.
Els agents han hagut de desallotjar els migrants que dormien a barraques properes per evitar que es poguessin veure afectats pel fum i no hi ha hagut ferits.
El foc s’ha localitzat a la part davantera de les naus, on hi ha un campament en què els migrants es protegeixen amb fustes, cartrons i altres tipus d’elements.
Els bombers han explicat que el foc no ha causat danys a les estructures de les naus i que l’origen podria ser alguna de les fogueres del campament, tot i que s’està investigant.
En l’incendi han cremat les barraques, així com els plàstics i residus de tota mena que hi havia als voltants.
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
- Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
- Manuel, ensinistrador caní: «Si el teu gos fa això quan arribes a casa, t’està intentant dir alguna cosa»
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027