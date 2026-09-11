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Un incendi arrasa 42 barraques del campament de migrants del polígon industrial del Tarajal, a Ceuta

Els bombers investiguen les causes del foc, que no ha provocat ferits

Incendi als campaments de migrants de les naus del Tarajal

Incendi als campaments de migrants de les naus del Tarajal / Reduán / EFE

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Regió7

Un incendi declarat la passada mitjanit a la part davantera d’una nau del polígon industrial del Tarajal, on encara hi ha molts dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, ha calcinat 42 de les barraques que havien construït per passar-hi la nit.

Segons han informat a EFE fonts del Servei d’Extinció d’Incendis, el foc ha començat entorn de la mitjanit en un dels assentaments ubicats a les naus industrials d’aquesta zona i han estat els mateixos veïns els qui han alertat els serveis d’emergències.

Els bombers han acudit a la zona, així com unitats de la Policia Nacional, la Policia Local i les Forces Armades, a causa de la magnitud de les flames.

Els agents han hagut de desallotjar els migrants que dormien a barraques properes per evitar que es poguessin veure afectats pel fum i no hi ha hagut ferits.

El foc s’ha localitzat a la part davantera de les naus, on hi ha un campament en què els migrants es protegeixen amb fustes, cartrons i altres tipus d’elements.

Els bombers han explicat que el foc no ha causat danys a les estructures de les naus i que l’origen podria ser alguna de les fogueres del campament, tot i que s’està investigant.

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En l’incendi han cremat les barraques, així com els plàstics i residus de tota mena que hi havia als voltants.

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Un incendi arrasa 42 barraques del campament de migrants del polígon industrial del Tarajal, a Ceuta

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