EL GP D’ESPANYA
Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
El director general d’Esports del CSD, Fernando Molinero, serà el representant governamental de més rang en el GP d’Espanya
Sergio R. Viñas
Ni Pedro Sánchez ni cap dels 22 ministres que formen part del seu Govern acudiran aquest diumenge al Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 que es disputa al circuit de Madring. Malgrat la presència confirmada del rei Felip VI, la reina Letícia i la infanta Sofia, l’Executiu ha decidit no enviar cap representant de primer ordre.
Fonts del Govern confirmen la presència del director general d’Esports, Fernando Molinero, que serà el representant governamental de més rang present en la F1 tret de canvi de plans d’última hora. Es tracta del tercer càrrec jeràrquic del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports en el referit a aquesta última matèria.
Acumulació d’esdeveniments
Aquestes mateixes fonts argumenten que la ministra, Milagros Tolón, es troba a Alemanya al costat de la selecció espanyola de bàsquet femení, que ahir va jugar les semifinals del Mundial i avui disputa el partit pel bronze. El president del Consell Superior d’Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, per la seva banda, s’ha desplaçat a Granada per a l’etapa final de la Vuelta a Espanya.
Quan coincideixen en un mateix dia diversos esdeveniments esportius de primer ordre, és habitual que el Govern mobilitzi ministres d’altres carteres per cobrir-los tots. A tall d’exemple, el dia que Espanya va guanyar l’Eurocopa 2024, davant la presència de Sánchez i de la llavors ministra del ram, Pilar Alegría, a Alemanya al costat del Rei, el titular d’Exteriors, José Manuel Albares, va acudir a Wimbledon a veure la final entre Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.
Hereu va acudir a Montmeló
I ni tan sols cal sortir de la Fórmula 1. En l’últim Gran Premi celebrat al circuit de Montmeló, el mes de juny passat, va ser el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que va acudir a la llotja d’autoritats en representació del Govern, acompanyant el president de la Generalitat, Salvador Illa.
En aquesta ocasió, i malgrat que la fórmula 1 se celebra al centre de Madrid i compta amb la presència dels Reis, cap ministre serà a Madring. Una absència eloqüent, més tenint en compte que la nit anterior, a escassos quilòmetres de Madring, els ministres Félix Bolaños i Óscar López van acudir a la llotja del Santiago Bernabéu per presenciar el partit de Lliga entre el Reial Madrid i el Rayo Vallecano.
Aquesta plantada de Sánchez i els seus ministres ha d’entendre’s, indubtablement, en el context que el GP d’Espanya a Madrid és un esdeveniment impulsat per les dues màximes autoritats de la capital, l’alcalde José Luis Martínez-Almeida i la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Tant el PSOE com Sumar, les formacions representades en el Govern central, han sigut summament crítiques amb el projecte des del primer dia.
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