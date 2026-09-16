El Govern central construirà dos centres permanents amb 1.600 places a Ceuta i Melilla per a identificar als immigrants
El Govern destinarà fons europeus per disposar d’espais permanents per identificar els que entrin de manera irregular
Pilar Santos
El Govern construirà en els pròxims mesos dos Centres d’Atenció Temporal d’Estrangers (CATE) permanents a Ceuta i Melilla, amb 800 places cada un, per reforçar la capacitat d’identificar i realitzar el triatge dels immigrants que entrin irregularment. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordarà aquests projectes aquest dijous amb el comissari europeu d’Interior i Migració, Magnus Brunner, que viatjarà a Madrid per tractar la delicada situació que viu Ceuta després de l’entrada de 80.000 persones els dies 30 i 31 de juliol.
El Ministeri de l’Interior calcula que cada edifici costarà uns 4,5 milions d’euros i preveu finançar els prop de nou milions amb els 32 milions dels fons d’emergència concedits per la UE per a la gestió de fronteres. Els projectes estan encara en una fase molt inicial, segons fonts del departament. Les mateixes fonts els situen com una actuació a mitjà termini, destinada a dotar Ceuta i Melilla d’infraestructures estables per respondre a possibles nous episodis de pressió migratòria.
Els CATE no són centres d’acolliment per allotjar durant setmanes o mesos els migrants. Són instal·lacions de primera atenció en les quals la Policia concentra les diligències posteriors a una entrada irregular abans de determinar quin procediment correspon a cada persona. Aquest procés, conegut com a triatge o screening, s’ha reforçat amb l’aplicació del nou Pacte Europeu de Migració i Asil.
La funció d’aquests centres és diferent de la dels CIE (Centres d’Internament d’Estrangers) i els CETI (Centres d’Estada Temporal d’Immigrants). Els CIE són instal·lacions tancades on una persona es pot quedar privada de llibertat, prèvia autorització judicial, mentre es tramita o executa una expulsió o devolució, amb un màxim de 60 dies. Els CETI, en canvi, són recursos oberts d’allotjament i acollida, especialment per a migrants i sol·licitants de protecció internacional. El CATE actua abans: identifica, registra i determina a quin procediment ha de ser derivada cada persona.
Amb aquesta informació es decideix el següent pas. Si una persona manifesta que vol demanar asil, s’activa el procediment de protecció internacional; si és menor, entra al circuit de protecció de menors; i si es detecten indicis de tràfic o especial vulnerabilitat, es deriva a recursos específics. Quan correspon, s’inicien els procediments de devolució o expulsió. El CATE no decideix qui es queda o qui és retornat, sinó que serveix per identificar, registrar i encarrilar cada cas.
El CATE actual és provisional
Ceuta va estrenar el 7 de setembre passat un CATE provisional al polígon del Tarajal. Grande-Marlaska va remarcar dilluns passat en la seva visita a Ceuta que la seva planificació havia començat abans de les entrades massives dels dies 30 i 31 de juliol, tot i que l’expedient d’emergència per condicionar-lo es va iniciar el mateix 30 de juliol. El dispositiu compta amb 20 llocs per realitzar el triatge i formalitzar, quan procedeix, les sol·licituds de protecció internacional. S’hi afegeixen 10 més entre la Direcció Superior de Policia i la frontera del Tarajal.
Sobre els immigrants que encara estan a Ceuta, la xifra la continua revisant a l’alça el Govern fins a reconèixer que almenys n’hi ha uns 10.000. Aquests són els càlculs de fonts del comandament únic que dirigeix el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tenint en compte tant els ressituats en centres d’acolliment com els que queden als carrers i acudeixen a rebre recursos alimentaris. Les mateixes fonts assumeixen que d’aquests migrants, un de cada 10 podrà tenir dret a asil. Es tractaria principalment dels migrants no marroquins d’origen subsaharià, apunten a l’Executiu.
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