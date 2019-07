Les 20 millors platges de Catalunya

Llistem els punts de la costa catalana imprescindibles, per la seva bellesa, serveis i característiques

MARIA LANDA / MIQUEL CORNELLÀ Catalunya té un munt de platges. Però quines són les millors? A continuació llistem les olatges més boniques i les que tenen un entorn més privilegiat del litoral català.

1. Cala Montjoi - Roses

Situada al Cap de Creus, s'arriba a ella per una carretera estreta provinent de Roses. És una cala de la Costa Brava aïllada, silenciosa, que combina la sorra grisa amb petits còdols. L'acusada profunditat al entrar a l'aigua és també una de les característiques d'aquest racó rocós del litoral empordanès. El puig de la Morisca i el puig del Gall, la protegeixen de les inclemències meteorològiques i la converteixen en un bon punt d'ancoratge per a les embarcacions. Cala Montjoi s'ha fet famosa per acollir el restaurant El Bulli de Ferran Adrià.



2. Platja de Sant Pere Pescador - Sant Pere Pescador

És una de les platges més llargues de la Costa Brava. Els corrents marins i els forts vents de tramuntana fan d'aquest índret punt de trobada dels amants dels esports aquàtics com el surf, el kitesurf o el windsurf. I per aquells que els hi agradi la naturalesa, també podran passejar per la desembocadura del riu Fluvià o visitar el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, molt pròxims a la platja.



La platja de Sant Pere Pescador, una de les més llargues de la Costa Brava. FOTO: DDG

3. Cala Montgó - L'Escala

El puig que alberga la torre de Montgó és una barrera natural que arrecera de la tramuntana la cala Montgó. L'aigua és poc profunda i la sorra de gra fi i d'un color bastant clar. Des de la talaia de la Torre de Montgó, construïda per defensar el litoral dels atacs dels pirates en l'antiguitat, és pot admirar el golf de Roses en la seva totalitat. Els nombrosos penya-segats rocosos de l'entorn també són un dels atractius de la Costa Brava.



4. Cala d'Aiguablava - Begur

El mateix nom ho diu. Els tons blaus i verds de l'aigua d'aquesta petita platja són el seu encant i tret més distintiu. L'accés, entre els turons de Begur, és fa per mitjà d'una carretera molt sinuosa que arriba fins a la mateixa platja. L'aigua és poc profunda i la sorra bastant fina. Els camins que voregen els penya-segats replets de pins aferrats a les roques, fan inevitable al visitant no fer-hi una passejada. Per una d'aquestes vies arribarem a l'únic parador nacional de turisme de la Costa Brava i les comarques gironines. Via marítima també es poden visitar algunes coves que hi ha pels voltants. La més coneguda és la cova d'en Gispert.



La Cala d'Aiguablava, popular per les tonalitats blaves i verdoses de les seves aigües. FOTO: DDG

5. Platja del Port-Bo - Calella de Palafrugell

La del Port-Bo és una de les nombroses platges que té Calella de Palafrugell, la localitat marinera més pintoresca del litoral català. La platja del Port-Bo no és ni extensa, ni ample; però el seu encant recau en l'estampa que formen els bots dels pescadors i les voltes de les cases blanques que hi ha al darrere. També és la platja que acull cada any la tradicional Cantada d'Havaneres. És de visita obligada de qui visita la Costa Brava anar a una de les tavernes que poblen la localitat i prendre un bon cremat.



6. Cala Estreta - Palamós

L'accés a Cala Estreta tan sols es pot fer per una pista forestal o per un dels trams del camí de ronda. És una zona rocosa, repleta de pins i d'aspecte verge; un dels màxims exponents de la Costa Brava. Precisament el camí de ronda, utilitzat en l'antiguitat pels mariners i contrabandistes, ens portarà a d'altres petites cales que combinen la sorra de gra mitjà amb còdols i una aigua transparent ideal per observar el fons marí. En algunes d'aquestes cales és habitual la pràctica nudista. Des de les nombroses talaies que trobarem pel sender que serpenteja el litoral, es pot observar el conjunt de roques que formen les Illes Formigues.



Des de Cala Estreta es pot observar el conjunt de roques que formen les Illes Formigues. FOTO: DDG

7. Platja de Castell - Palamós

La platja de Castell, tot i que en els darrers anys s'ha donat a conèixer bastant, és una platja tranquil·la. Una de les poques platges del litoral català considerades verges ja que ha sobreviscut a la urbanització sense control d'anys enrere. Aquest fer es va donar gràcies a un petit col·lectiu anomenat Salvem Castell que va preserva el paratge on s'hi volia construir 400 habitatges, un hotel i un camp de golf. Per mitjà del camí de ronda (el famós GR-92) podrem accedir al poblat ibèric de Castell i a la curiosa barraca d'en Dalí.



8. Platja de Torre Valentina - Calonge

Torre Valentina deu el seu nom a una torre de vigilància situada a l'extrem sud de la platja i que, a dia d'avui, es barreja amb nombrosos edificis d'apartaments. És una platja urbana de notable extensió i molt freqüentada darrerament pels amants dels esports aquàtics. Al nord, un gran pont limita amb Sant Antoni de Calonge -considerada la de Sant Antoni una de les millors platges urbanes de Catalunya- i al sud, podem enfilar un tram de camí de ronda de molta bellesa que ens portarà a un seguit de cales de difícil accés.



La platja Torre Valentina deu el seu nom a una torre de vigilància situada a l'extrem sud d'aquesta. FOTO: DDG

9. Platja de Vallpresona - Santa Cristina d'Aro

Per arribar a la platja de Vallpressona primer haurem d'agafar un camí que neix a la carretera i que discorre entre un paratge ple de vegetació molt frondosa. Al arribar a la platja trobarem un paisatge ple d'esculls i roques, sense serveis de cap tipus excepte alguna paradeta que exerceix com a bar en l'època estival. L'aïllament han fet d'aquest indret amagat de la Costa Brava un espai ocupat per una comunitat naturista que conviu sense normes i que dóna la benvinguda als curiosos que s'hi apropen per primera vegada.

10. Platja de la Boadella - Lloret de Mar

Una platja llarga, de sorra gruixuda que s'ha mantingut bastant verge tot i tenir dos nuclis turístics tan importants i massius com Lloret de Mar i Blanes. L'accés a la platja s'ha de fer amb calma ja que no és un tram de pas fàcil. El visitant també pot gaudir del jardí noucentista de Santa Clotilde, que està a escassos metres en direcció nord. Des d'allà hi ha unes excel·lents vistes de la Costa Brava, tan a sud com a nord, del litoral de la comarca de la Selva.



Els visitants de la platja de la Boadella poden gaudir del jardí noucentista de Santa Clotilde. FOTO: DDG.

11. Platja dels Muntanyans - Torredembarra

Situada al Camp de Tarragona, la platja de Muntanyans disposa de dos quilòmetres on poder gaudir de la natura. Està catalogada com a espai verge protegit i destaca per la tranquil·litat de la zona. A més, és apta per a la pràctica de nudisme. A la Platja dels Muntanyans també es pot practicar senderisme, fet que la converteix en una visita imprescindible tant a l'estiu com a l'hivern.



12. Platja de la Pixerota - Mont-roig del Camp

Ubicada en una zona no urbanitzada, aquesta platja destaca per la tranquilitat que dóna els seus dos quilòmetres d'extensió. Aneu en compte perquè l'entrada a les seves aigues cristal·lines és bastant pronunciada. A més, també hi oneja la bandera blava otorgada per la fundació europea d'Educació Ambiental.



La cala Pixerota està situada a una zona no urbanitzada de Mont-Roig del Camp. FOTO: Ajuntament de Mont-Roig del Camp

13. Cala de Tamarit - Altafulla

Aquesta petita cala que no supera els 50 metres de llargada, està situada als peus del Castell de Tamarit. Per accedir-hi cal aparcar el cotxe a una urbanització propera i caminar una estona a través del bosc. Aquesta cala és perfecte per als turistes que vulguin gaudir de la tranquil·litat que ofereix un espai rodejat de vegetació sense gaire ocupació.



14. Cala de la Roca Plana - Tarragona

Entre la platja de la Móra i Cala Fonda, trobem una petita cala de 200 metres de llargada inclosa dins l'espai natural de la Punta de la Móra. Aïllada de tot, aquesta cala és apta per practicar nudisme. Per accedir a la Roca Plana, cal travessar el Bosc de la Marquesa i recórrer un tram de roques.



La cala de la Roca Plana està inclosa dins l'espai natural de la Punta de la Móra. FOTO: Ajuntament de Tarragona

15. Cala Crancs - Salou

Cala Crancs és una de les cales semiurbanes més conegudes de la zona del Cap de Salou, fet que suposa que sempre sigui plena de turistes i veïns de la zona i això dificulti trobar un lloc on deixar la tovallola. És un lloc idoni si el que es busca és poder gaudir de la natura que la rodeja. Tot i això, disposa de tots els serveis necessaris per gaudir d'un bon dia de platja.



16. Cala Romana - Tarragona

Cala Romana és un espai de 60 metres de llargada entre la platja Llarga i la platja de la Savinosa que destaca per estar aïllada d'aquestes dues platges tan concorregudes. Per accedir-hi cal deixar el cotxe i fer una petita travessa a peu. A més, és un lloc ideal per a gaudir d'un picnic sota l'ombra del pinar que envolta la cala.



Cala Romana és un lloc ideal per gaudir d'un picnic sota l'ombra del pinar. FOTO: Ajuntament de Tarragona

17. Platja de La Pineda - Vila-seca

Gràcies als seus tres quilòmetres de llargada, la platja de la Pineda és una de les més extenses del Camp de Tarragona juntament amb la platja Llarga de Tarragona. Aquesta disposa de tots els serveis bàsics així com també d'una zona habilitada per a la pràctica d'esports nàutics, tant a l'estiu com a l'hivern. A més, la Pineda ha rebut el distintiu de la bandera blava.



18. Platja de la Llosa - Cambrils

La platja de la Llosa, d'un quilòmetre de llargada, la trobem passat el port de Cambrils, al davant d'un passeig marítim ple de restaurants i altres establiments turístics. Destaca per estar subdividida en vuit cales, cadascuna de les quals disposa de tots els serveis necessaris i de zones aptes per practicar esports aquàtics.



La platja de la LLosa, a Cambrils, destaca per estar subdividida en vuit cales. FOTO: Ajuntament de Cambrils

19. Cala Justell - L'Hospitalet de l'Infant

Cala Justell, una cala natural que no ocupa més de 170 metres de llargada, és també conegud com a Gestell. S'hi pot arribar en cotxe, però es recomana l'accés a peu a través del camí de la cresta de la Rojala des de la platja del Torn, i així poder gaudir dels paisstages que envolten la zona.



20. Platja de l'Almadrava - L'Hospitalet de l'Infant

Amb un quilòmetre i mig de llargada i lluint el distintiu de la bandera blava, la platja de l'Almadrava destaca per ser una platja apta per a tota la família. Disposa dels serveis bàsics i està equipada amb una zona esportiva i una zona de joc pels més petits.