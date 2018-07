«El Manresa necessita guanyar al Congost perquè les derrotes a casa debiliten molt»

Arriba a Manresa del Santboià, per a un objectiu que ja va fer realitat amb l'equip de Sant Boi fa dos anys: ascendir a Tercera. Exjugador professional, el vallesà Piti Belmonte ha estat l'escollit per substituir un Dani Andreu que ha tingut la glòria a tocar

Arriba d'un equip de Tercera, el lloc on vol arribar el Manresa. Piti Belmonte ha deixat el Santboià pels problemes econòmics que té el club del Baix Llobregat arran d'una multa de més de 700.000 euros de la Seguretat Social. Belmonte ve al club manresà per substituir un Dani Andreu que ha estat molt a prop de l'ascens a les darreres temporades. L'objectiu del nou tècnic és, d'una vegada per totes, retornar el Manresa a la categoria perduda fa deu anys. Piti Belmonte ha entrenat equips com la Gramenet, el San Cristóbal, el Sant Andreu (dues etapes), el Badalona i el Santboià.



Sembla que l'acord amb el Manresa va ser ràpid.

La veritat és que sí. Vaig tenir una primera presa de contacte per telèfon i el dia següent arribava l'acord al Congost.

Què coneix del Manresa?

Doncs el que m'han explicat. Sé que els darrers anys han estat molt a prop de l'ascens a Tercera Divisió, sobretot aquesta temporada passada, en la qual una fatídica pròrroga ho va impedir. Conec les ganes que hi ha al club de tornar a Tercera Divisió.

Això vol dir que, com a entrenador, no es planteja un altre objectiu que el de l'ascens?

La intenció serà la de pujar. Estem treballant per formar un bon conjunt amb les renovacions i els fitxatges. A partir d'aquí farà falta convertir la plantilla en un bon equip i lluitar per estar a la part alta de la classificació, tot i que sempre hi ha condicionants que no es poden controlar.

El Manresa, a diferència dels darrers anys, jugarà al grup 2 de Primera Catalana.

Per diferents motius, el club preferia el grup 2. S'ha pogut fer un intercanvi amb el Can Vidalet i estem encantats.

Com a entrenador, coneix la Primera Catalana?

He entrenat en diverses categories, la Segona B, la Tercera Divisió, i també la Primera Catalana, amb el San Cristóbal i el Santboià. Sempre he estat aprenent de tot i mestre de res.

Considera la Primera Catalana una categoria interessant?

Totes les categories tenen bons equips i bons jugadors. La Segona Divisió B és un altre món, la Tercera està per sobre, però la Primera Catalana és molt competitiva. El que trobo és que hi ha poc premi perquè només tres equips entre 36 assoleixen l'ascens.

Entre els rivals a tenir en compte en el grup 2 de Primera Catalana hi haurà la Montañesa.

I altres equips que sorgiran perquè mai se sap quins seran els millors al final de la competició.

El Manresa encara ha de fer gaires fitxatges?

Jo crec que encara hi ha d'haver entre tres i quatre noves incorporacions per completar la plantilla. Hi estem treballant.

Les darreres temporades, els números del Manresa al Congost no han estat bons, especialment aquest curs passat. Com ho entén?

Segurament és un aspecte mental però se'm fa difícil poder valorar-ho. El Manresa necessita vèncer al Congost perquè les derrotes a casa debiliten un equip. Guanyar davant la teva afició et fa sentir segur, et ve de gust.

Creu que les grans dimensions del Nou Estadi perjudiquen l'equip?

A mi personalment m'agraden els camps grans. El que passa al Congost és que la gespa artificial està molt gastada i això sí que complica el joc de l'equip local.

Quin és l'estil de joc dels equips de Piti Belmonte?

D'entrada he de dir que m'agrada guanyar de la forma que sigui. Però sí que és cert que vull que els meus equips tinguin protagonisme amb un bon joc associatiu, que tinguin la pilota per superar els altres conjunts, que cada vegada estan més treballats. La millor manera és aconseguir-ho amb ritme i intensitat. Reitero que això es pot fer més difícil per l'estat del terreny de joc. Sigui com sigui, els jugadors han de ser solidaris entre ells i la clau és rebre pocs gols.

Quan està previst l'inici de la pretemporada?

En principi començarem els entrenaments el 30 de juliol. Les primeres setmanes serviran per veure els jugadors que no conec. Com és normal, entremig de les sessions hi hauran els partits amistosos.