El Triatló del Cardener serà demà català per categories

El pantà de Sant Ponç serà demà el punt d'inici del Triatló del Cardener, que en la seva tercera edició té més de 170 inscrits, sota l'organització del Club Esportiu dels Mossos d'Esquadra (CEME) i l'Ajuntament de Cardona. La prova pretén gaudir d'un entorn únic mentre es practica esport a l'aire lliure.

La inscripció d'enguany és superior a la de les dues primeres edicions, malgrat que molts triatletes, davant de la duresa d'aquesta competició bagenca, han optat pel campionat d'Espanya per grups d'edats que tindrà lloc el proper cap de setmana a Banyoles.

El Triatló del Cardener, que no és circular com els triatlons habituals, començarà a 2/4 de 10 del matí al mateix pantà de Sant Ponç, on els participants hauran de nedar 1.500 metres (dues voltes a un circuit de 750 metres) fins arribar al pàrquing del pantà, on s'iniciarà el segment ciclista, que constarà de 38 quilòmetres per carreteres secundàries on el trànsit estarà tallat.

El punt més alt d'aquest tram serà el santuari del Miracle, i a partir d'allà començarà el descens fins al poble de Cardona. En aquesta part de la cursa s'acumularan uns 560 metres de desnivell positiu.

Els ciclistes, un cop a Cardona, deixaran les bicicletes per fer front a la part final del triatló. A la plaça de la Fira, al centre del poble, s'iniciarà la cursa a peu de 10 quilòmetres, que passarà pels llocs més emblemàtics al llarg de dues voltes de 5 quilòmetres, per acabar la cursa al mateix indret de la sortida (es donarà la volta al castell de Cardona i s'anirà fins a la mina de sal). En aquesta darrera part del triatló s'acumulen uns 320 metres de desnivell positiu.

El Triatló del Cardener és classificatori pel Campionat de Catalunya i és el campionat català per categoria. Així mateix, de la prova en sortiran els triatletes campions de bombers i policies.