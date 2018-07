La delegació espanyola finalitzarà en la segona posició del medaller

La delegació espanyola finalitzarà en la segona posició en el medaller dels Jocs Mediterranis de Tarragona. Quan només queden per disputar-se els partits finals de les competicions d'handbol, voleibol i waterpolo, Espanya acumula un total de 37 ors, sis més que Turquia, que era el seu gran rival. Itàlia, amb 55 primeres posicions, ha estat la gran dominadora de la competició.

En la jornada d'ahir, un dels èxits més destacats de l'equip estatal va ser el triomf en la final de waterpolo femení per 9-8 davant les italianes. Les transalpines van manar en el primer quart, però a partir d'aleshores les noies dirigides per Miki Oca van agafar el comandament del duel i es van endur el triomf davant un rival que no es va rendir en cap moment.

En la mitja marató, la tarragonina Marta Galimany es va endur la plata amb una marca d'1.16.20, gairebé tres segons més lenta que la vencedora, la italiana Sara Dossena, que va fer un temps d'1.13.48. Una altra espanyola, Elena Loyo, va completar el podi. També en atletisme, Álvaro de Arriba es va endur l'or als 800 metres i Nicolas Quijera ho va fer en el llançament de javelina.

En boxa, Gabriel Escobar va guanyar en -52 kg; en taekwondo, Javier Pérez ho va fer en -68 kg; en tennis taula femení, triomf per a Espanya; i en voleibol femení, Maria Belén Carro i Paula Soria van ser les millors, mentre que Amaranta Fernández i Angela Lobato van obtenir el bronze.