L'equip estatal de Víctor Gómez obté la medalla d'or

La selecció espanyola masculina, amb l'olesà de l'Espanyol Víctor Gómez a les seves files, es va endur la medalla d'or dels Jocs Mediterranis després de batre Itàlia per 3-2 en un final d'autèntic infart. El futbolista d'Olesa de Montserrat va entrar al camp al minut 75 substituint un altre Gómez, Sergio.

Espanya va arrencar plena de bons propòsits, disposada a marcar el ritme del partit i a tenir la posessió, però el gol italià als sis minuts va trastocar tots els seus plans. I és que Merola, el jugador més actiu del seu equip en atac, va fer una jugada per l'esquerra i va regalar la passada de gol a Rauti, que va anotar sobre la línia el 0-1. El gol va deixar atordits els espanyols durant uns minuts, i això ho va aprofitar Pompetti per provar fortuna des de lluny buscant el segon, però el seu xut, massa centrat, el va acabar allunyant Álvaro Fernández amb els punys. A poc a poc, l'equip amfitrió va anar guanyant metres cap a la porteria defensada per Ghidotti. Morey va avisar, passat el quart d'hora, amb un xut ras que va marxar fregant el pal, i Abel Ruiz va empatar al minut 25 en recollir una passada entre línies d'Alonso.

En la segona meitat, els espa-nyols van seguir dominant i, al 57, Abel Ruiz va fer el segon amb un xut creuat. Set minuts després, l'àrbitre va anul·lar un gol a Paredes per fora de joc i, a poc a poc, Espanya va anar enrere. Per la seva banda, els italians van tancar la porteria defensada per Álvaro Fernández, però no trobaven espais i creaven escàs perill amb pilotes penjades o algun xut llunyà que no trobava porteria. Fins que, a tres minuts de finalitzar el temps reglamentari, Portanova va rematar de cap un córner per fer el 2-2. Llavors, Espanya es va bolcar cap a la porteria italiana. Beitia ho va provar dues vegades i, en l'última jugada del partit, Abel Ruiz va marcar el seu setè gol en el torneig i va portar la bogeria a Reus.