El Manresa fa oficial el retorn d'Asis a la capital bagenca

El Manresa FS va fer oficial el retorn d'Asis, que el curs passat va completar una temporada pletòrica al CCR Castelldefels, ja que va ser el segon màxim realitzador de l'equip del Baix Llobregat.

Asis va arribar a la capital bagenca el 2010, quan tenia 16 anys, per jugar al juvenil de categoria nacional, i posteriorment va passar a formar part del primer equip del club, on hi va ser fins al 2017, quan va marxar a Castelldefels.

Aquest és el primer fitxatge del Manresa FS, que, enguany, sota l'eslògan «Recuperem l'essència Manresa» vol renovar el màxim de jugadors locals, recuperar-ne altres i fer pujar jugadors de la base.