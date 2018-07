Els Mercedes fan el doblet a Àustria amb Bottas primer

El finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) va repetir la gesta del 2017 i va endur-se la pole a Àustria per davant del seu company d'equip, el britànic Lewis Hamilton, per tan sols 0,019 mil·lèsimes. L'alemany de Ferrari Sebastian Vettel va ser sancionat amb tres llocs a la graella de sortida després de molestar Carlos Sainz durant la Q2, fet que va obligar el pilot espanyol a sortir de la pista i avortar una de les seves voltes ràpides. Sainz, tot i l'incident, va ser capaç de fer una volta ràpida i classificar-se per disputar la Q3.

Després de la sanció, el company d'equip de Vettel, el finlandès Kimi Raikkonen, ocuparà el tercer lloc a la sortida al circuit Red Bull Ring Spielberg. Max Verstappen (Red Bull) sortirà des del quart lloc, mentre que el francès Romain Grosjean (Hass) començarà per davant de Sebastian Vettel, a la cinquena plaça. Carlos Sainz (Renault) va tenir una lluita molt aferrissada amb el seu company d'equip, Nico Hulkenberg, i finalment l'espanyol va aconseguir deixar fora de la Q3 l'alemany.



Alonso, molt lluny dels millors

L'asturià Fernando Alonso (McLaren) sortirà en el 13è lloc, gràcies a la sanció del francès Charles Leclerc (Sauber) per canviar la caixa dels canvis. Alonso millora, d'aquesta manera, tres posicions respecte a la carrera de la setmana passada a França.

El pilot asturià, que sortirà amb els pneumàtics més tous, es veu capacitat d'arribar als punts si fa una bona sortida.