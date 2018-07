Nacho Martín s'estrena amb triomf en un primer dia marcat per la pluja

La selecció espanyola masculina de 3x3, formada pel jugador del Baxi Manresa durant l'última temporada Nacho Martín, dos exintegrants del club bagenc, Sergi Pino i Àlex Llorca, i l'ala del Car-ramimbre Valladolid Sergio de la Fuente, va superar per 17-15 l'Azerbaidjan en el primer duel del grup B de la fase prèvia de la Copa d'Europa de l'especialitat, que s'està disputant a Constanza (Romania).

El matx va ser molt igualat i es va haver de decidir en el darrer segon, quan Martín va anotar un triple sobre la botzina que va donar el triomf als espanyols. Posteriorment, Polònia també es va endur el triomf davant el mateix rival gràcies a un triple de Symon Rduch a la pròrroga (22-21). Amb aquests resultats, tant espanyols com polonesos estan classificats per als quarts de final i es jugaran el primer lloc del grup avui a partir de les 11.25 del matí. Cal recordar que els quatre vencedors dels quarts obtindran el bitllet per a la fase final de la competició, que també es farà a terres romaneses.

La jornada d'ahir va estar marcada per la forta pluja que va caure sobre la pista de Mamaia Beach, on només es van poder disputar sis partits i mig. Alguns duels es van haver de traslladar al pavelló local, i fins a onze partits es van ajornar i es jugaran avui.