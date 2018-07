Clàudia Sabata i Toni Baños regnen a l'esport berguedà

El jove atleta Toni Baños va ser distingit, per primera vegada, com a millor esportista masculí sènior del Berguedà

La corredora de curses de muntanya i esquiadora Clàudia Sabata i l'atleta Toni Baños van ser distingits com els millors esportistes de la temporada a la Nit de l'Esport del Berguedà 2018, que va celebrar la seva gala anual al pavelló municipal de la Pobla de Lillet.

Tal com era habitual a les últimes edicions, els organitzadors del certamen, el Consell Comarcal del Berguedà, el portal informatiu Entre rivals i l'Ajuntament de la Pobla, van propiciar que l'elecció dels esportistes més destacats del curs s'efectués per elecció popular, a través de les votacions dels aficionats emeses pel lloc web dissenyat amb aquesta finalitat. La determinació de la millor afició també es va fer mitjançant aquest sistema. Clàudia Sabata va assolir un clar triomf, en acumular el 38,8% dels vots emesos. La votació del millor esportista masculí va ser molt renyida, però el 26,6% de vots rebuts per Toni Baños li van permetre inscriure, per primera vegada, el seu nom al palmarès.

Dos joves campions en progressió

Talent, joventut, marge de progressió i títols en l'àmbit català i estatal. Aquestes són algunes de les característiques que comparteixen els grans guanyadors de la Nit de l'Esport Berguedà d'enguany.

La corredora de curses de muntanya i esquiadora Clàudia Sabata va revalidar el guardó aconseguit en l'anterior edició del certamen, avalada per haver-se proclamat campiona del món sub-23 de curses de muntanya i per haver assolit el títol estatal sub-23 del quilòmetre vertical en la modalitat d'esquí.

Sabata, a més d'aquestes dues grans fites, va exhibir un alt nivell competitiu durant tot el curs que aval el seu enorme potencial. La berguedana es va imposar a la Nit del Pirineu i a la cursa vertical del VI Trail del Sobrepuny, i va ser segona a la Kanpezu Ioar i a l'Olla de Núria. Per últim, Clàudia Sabata va formar part de la selecció catalana d'esquí que va participar als World Ski Mountaneering Masters de la Xina, on va ser segona a l'esprint i tercera a la prova vertical.

Per la seva part, l'atleta Toni Baños ha signat una excel·lent temporada. Als 18 anys, s'ha proclamat campió de Catalunya i de l'Estat dels 2000 metres obstacles en la categoria juvenil. Aquests èxits li van valdre la convocatòria de la selecció estatal per competir al mundial júnior de Nairobi (Kenya). Baños va accedir a la final, on va ser catorzé, amb un temps de 6 minuts, 15 segons i 32 centèsimes. El clima de la ciutat africana va afectar el seu rendiment i li va impedir repetir l'estratosfèrica marca amb què es va imposar al català: 5 minus 53 segons i 48 centèsimes, un registre que li va permetre ostentar la millor marca europea durant unes setmanes. Baños agafa el relleu del pilot gironellenc de dirt track Franc Serra (Honda ART).

El tercer guardó decidit per votació popular, el que distingeix la millor afició, va recaure en els membres de la La Grada del Racó del FS Casserres, per segon any consecutiu. El seu recolzament incansable als casserrencs va tornar a ser reconegut pels aficionats a l'esport de tot el Berguedà.

D'entre els premis escollits pel jurat, cal destacar la concessió del reconeixement a la trajectòria a Llorenç Muguruza, una de les ànimes del futbol a Gironella, traspassat a primers d'abril. La baganesa Clàudia Pons, seleccionadora catalana sub-21 de futbol sala femení, va ser distingida com a millor entrenadora. Pons va conduir les catalanes, el febrer, a conquerir el Campionat d'Espanya. El dinàmic Club Orientació Berguedà (COB) va rebre el guardó a la millor entitat, mentre el jove escalador de 19 anys Àlex Hernández, tercer a la Copa d'Espanya d'escalada, va ser honorat com l'esportista revelació del curs.