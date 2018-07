El Triatló del Cardener es consolida en un marc ideal entre Sant Ponç i Cardona

Tercera edició i tercer èxit organitzatiu. Malgrat la complexitat d´haver-ho de tenir tot en ordre en una prova que no comença i acaba al mateix lloc (un fet poc habitual), el Triatló del Cardener ha tornat a lluir. El Club Esportiu dels Mossos d´Esquadra (CEME), amb el suport de l´Ajuntament de Cardona, té cura d´una competició que busca el gaudi dels participants en un marc incomparable a l´aire lliure, entre el pantà de Sant Ponç i la vila ducal.

Finalment, han estat 154 els triatletes que han pres la sortida dels 171 inscrits, uns números superiors als de l´any passat.

En aquesta ocasió, el Triatló del Cardener era el campionat de Catalunya per categories (també classificatori pel català absolut), i com en les anteriors edicions, campionat de Catalunya de policies i bombers. Segons Carles Pérez, de l´organització, «el que busquem és la qualitat del triatló, no la quantitat de participants. Per això, més de 200 triatletes ja seria un problema per a nosaltres, tenint en compte la feixuga infraestructura organitzativa que tenim». Cal tenir en compte que, a primera hora del matí, els participants han de deixar les bicicletes a Sant Ponç i tornar a Cardona per fer el mateix amb les sabatilles de córrer. Per tornar a l´aigua, l´organització posa un servei d´autobús

Absències per l´estatal

Malgrat que molts dels triatletes catalans de més nivell es van reservar aquest cap de setmana per fer front amb garanties l´estatal per edats de Banyoles de la setmana que ve, el Triatló del Cardener ha ofert un bon espectacle esportiu enllaçant els tres segments d´alta dificultat, el de natació a Sant Ponç (1.500 m), el de ciclisme de 38 km fins a Cardona, passant pel Miracle com a punt més alt, i el de la cursa a peu de 10 km al centre de Cardona, amb sortida i arribada de la plaça de la Fira, amb pas pels llocs més emblemàtics de la vila.

Triomf de Manuel Lloret

Després de poc més de dues hores des de la sortida, i de passar molta calor, el primer en arribar a la meta ha estat Manuel Lloret (CET Distance), seguit d´Álvaro Rance (CN Mataró) i d´Alejandro Llaveria (Flor de Triatló). La veterana surienca Ester Hernández (CN Reus Ploms), excampiona del món de curses de muntanya, ha sigut la vencedora femenina. Pel que fa al campionat català de policies i bombers, primera plaça sènior per a Jaume González (CT Montornès) i, en màster 40, per a l´igualadí Albert Torres (CN Reus Ploms). Entre les noies, victòria d´Eva Fontcuberta (CT Blanes).

Per equips masculins, la victòria ha estat del CN Mataró (Álvaro Rance, José Luis Cano i Carlos López), seguit del CET Distance (Manuel Lloret, Lucas Chirico i Joseba Arana) i del CN Reus Ploms (Albert Torres, Marc Cirera i Fernando Mahamud). En fèmines, primera plaça del CA Igualada (Susagna Rodríguez, Aïda Solà i Marta Prodo), seguit del CN Reus Ploms (Ester Hernández, Aina Picas i Montserrat Clavero).

El Club Esportiu dels Mossos d´Esquadra, com en les altres dues edicions de la prova, donarà una part de les inscripcions a la lluita contra l´enfermetat de la fibrosi quística. L´organització, té el suport dels patrocinadors Aneto, Catalunya Turisme, Coca-Cola, Diputació de Barcelona, Federació Catalana de Triatló, Guies de Muntanya del Solsonès, Nexus, Nutri Sport, Sailfish, Simple Green, Sistema d´Emergències Mèdiques, Vilars Rurals, i en especial, Sunstech, queha fet possible uns premis de qualitat per als primers classificats. Això sense oblidar els més de 65 voluntaris i un ampli servei dels Mossos d´Esquadra, amb el reforç de la Policia Local de Cardona.