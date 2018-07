El CAM i el CAI brillen en el campionat català absolut

arxiu particular

L'Avinent CA Manresa i el CA Igualada Petromiralles han sumat onze medalles en els campionats de Catalunya absoluts, a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona.

Del CAM, medalles d'or per a Paula Raul als 100 tanques, amb 13''76 (rècord dels campionats). També per a Marina Guerrero en els 3000 obstacles amb 10'41''96. Mònica Clemente també va assolir el rècord dels campionats en perxa, amb un 4,30 m. Laia Solà va guanyar en els 100 llisos amb 12''02. Del CAI, van pujar al primer graó del podia Abdessamad Oukhelfen als 5000 llisos amb 14'41''21, Cora Salas en salt de llargada amb 6,18 m (rècord dels campionats), Jordi Yoshinori Matsuoka en el salt de llargada amb 7,46 m, i Nora Taher en el triple salt amb 12,87 m.

També del CAM, Meritxell Soler va ser subcampiona en els 5000 llisos amb 17'02''01, Mar Juárez, tercera en els 5000 marxa amb 22'31''13 (rècord de Manresa) i Montserrat Montañes, també bronze en el llançament de disc. Per al CAI, altres medallistes van ser Ariadna Ramos, plata en el triple salt amb 12,86 m, també segon lloc per Robert Diez en salt de llargada amb 7,20 m. i tercera plaça per a Guillem Carner en els 800 llisos amb 1'53''74.

Finalistes del club manresà van ser Ricard Clemente (4t en perxa amb 5,05 m), Montse Montañés (4a en pes amb 11,69 m m.m.p.), Judith Sellarés (4a en javelina amb 38,87 m), Laura Bou (5a en 400 llisos amb 57''60), Júlia Quevedo (6a en triple salt amb 12,14 m), Alba Estévez (6a en disc amb 34,70 m), Meritxell Tarragó (7a en els 400 llisos amb 60''64), Anna Cabrera (7a en javelina amb 31,13 m), Montse Montañés (setena en martell amb 44,06 m) i Marta Riera (8a en 100 tanques amb 14''64). Per a l'entitat d'Igualada, els finalistes van ser: Marta Galló (4a en llargada amb 5,56 m), Aitor Caldito (4t en llargada amb 6,88 m), Marc Sánchez (4t exaequo en alçada amb 2,04 m), Naima Ait Alibou (5a en els 1.500 llisos amb 4'31''20), Ariadna Ramos (a en llargada amb 5,38 m), Josep M. Lagunas (8è en disc amb 38,87 m i 8è en pes amb 11,34 m), Estel·la Marigó (8a en els 400 tanques amb 1'07''35)