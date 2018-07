Comas: «Intentaré treure el temps d'on pugui i seguir un any més entrenant»

L'entrenador del primer equip del CEFS Santpedor, Agustí Comas, va tornar la campanya passada al club del seu poble, del qual ja n'havia format part durant 10 anys. Comas va aconseguir pujar l'equip a Divisió d'Honor i aquesta campanya ha estat un dels artífexs per poder assolir una fita històrica, l'ascens a Tercera Nacional. El tècnic santpedorenc no s'esperava aquesta fita: «Qui ho havia de dir fa dos temporades, quan vaig agafar l'equip, que estaríem aquí. Estic molt content pels jugadors, que gràcies el seu esforç jugaran a una categoria on molts d'ells no han jugat mai; s'ho mereixen. I també pel club, per tornar a estar on li pertoca». Comas ha viscut una temporada fantàstica, competint molt bé en una categoria molt igualada on qualsevol equip podia guanyar. L'entrenador santpedorenc ha sigut capaç de portar l'equip a realitzar una primera volta molt bona i a dosificar molt bé l'avantatge a la segona.

Comas diu que «l'objectiu principal a principi de temporada era competir en la nova categoria. Havíem incorporat nous jugadors que s'havien d'adaptar a l'equip i teníem el repte de demostrar en cada partit que, si feiem les coses com sabíem, podríem guanyar-lo». A mesura que avançava la competició, ens vam donar compte que per joc i pel potencial dels jugadors, el nostre objectiu final havia de ser l'ascens; i l'èxit s'ha donat sobretot perquè els jugadors hi van creure i confiar plenament . Al final, s'ha aconseguit amb més tranquilitat de la prevista», comenta Agustí Comas



Comas seguirà a la banqueta

L'entrenador del CEFS Santpedor continuarà una temporada més al capdavant de l'equip bagenc. Tot i que ara mateix toca gaudir d'aquesta fita, Comas comenta que «també toca pensar en la nova temporada i en un nou repte, en una nova categoria, molt més exigent, però amb l'avantatge de tenir un bloc molt consolidat, motivat i preparat per competir». Segons Comas, la plantilla continuarà junta, amb la incorporació d'un porter i segurament d'un parell de jugadors per pujar el nivell de l'equip. «Intentaré treure el temps d'on pugui i seguir un any més entrenant, no nomès pel repte que suposa la categoria, sinó també com a santpedorenc vinculat mitja vida a aquest club», puntualitza Comas.