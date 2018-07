«Competir per guanyar la lliga és sempre més divertit»

Albert Nualart és de Viladecavalls i és entrenador des de fa 25 anys. En la seva primera experiència en el futbol amateur, Nualart ha estat un dels artífexs de l'ascens del primer equip martorellenc.



Li preocupava no tenir experiència com a entrenador en el futbol amateur?

Gens ni mica. No m'ha generat cap problema, crec que això va amb la personalitat de cadascú i en confiar en el treball.

Fins a la darrera jornada no hi havia res decidit. Com ho va viure l'equip?

Sempre és complicat, sempre pateixes, i més si tens un equip darrere que no deixa de sumar. També ens ha anat bé aquest factor en una lliga que ha estat duríssima.

L'objectiu del club era pujar sí o sí. Va sentir pressió?

La pressió ha estat molt forta. És un projecte ambiciós, quedar segons era insuficient. Sincerament, vaig saber portar-la. Ha estat dur però tots plegats ens hi hem anat acostumant.

L'equip menys golejat de la lliga. Sens dubte, l'aspecte defensiu ha estat el més treballat durant la temporada.

Sí, és una de les meves premisses. Els meus equips s'han de construir des de la defensa, la solidesa i que siguin competitius.

Vostè que ho ha viscut en primera persona, com definiria la relació entre l'afició i l'equip?

M'ha sorprès, el camp sempre estava molt ple i en moments clau s'agraeix. L'afició ens ha transmès molt, també és cert que ens ho hem guanyat una mica.

Què és el més important que ha volgut inculcar als jugadors?

Bé, tinc una manera peculiar d'entrenar, molt personal. Com deia, vull que el meu equip sigui intens. El meu objectiu prioritari és millorar el rendiment de cada jugador. Entenc el futbol com una competició i per competir necessites que els teus jugadors donin el màxim.

D'entrada, quin és l'objectiu per a la temporada vinent?

Serà una temporada complicadíssima, però l'objectiu és gua-nyar la lliga, si no per què competim? És més divertit competir per guanyar una lliga que no per mantenir la categoria. D'entrada vull ser ambiciós i després ja veurem com són les coses. Confiem al màxim en aquest projecte.