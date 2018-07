Del domini del crol, la braça i l'esquena al de les tècniques de flotació i les apnees

La bellesa, plasticitat i estètica de la natació artística és fruit del persistent treball de perfeccionament de tot un seguit de tècniques que les nedadores han de conèixer durant el primer any d'aprenentatge. María Espiau, l'entrenadora del CN Minorisa, assenyala que «per iniciar-se en la natació artística és necessari dominar tres dels quatre estils de natació bàsics: el crol, la braça i l'esquena». Per a Espiau hi ha un segon requeriment: «Aprendre a ser perseverant i assistir amb regularitat a les sessions preparatòries». «Les nenes que comencen entrenen tres dies la setmana per adquirir aquest hàbit», assenyala.

El pas següent serà conèixer tot un seguit de tècniques de flotació pròpies, per exemple, dels jugadors de waterpolo, així com les quatre remades bàsiques, és a dir, saber desplaçar-se dins l'aigua només amb el moviment de les mans. Tot seguit, els tècnics ensenyaran a les alumnes les figures amb desplaçament que s'executen cap amunt, abans d'un pas decisiu: fer-les de forma estàtica, primer amb l'ajuda d'elements auxiliars per facilitar la flotació i, després, retirant aquests suports. «A continuació introduirem les figures bàsiques que es fan cap avall i ensenyarem les tècniques de respiració o apnees», detalla Espiau. Descobrir les figures fonamentals en posició d'espadat és el pas previ per fer les complexes, que es «conformen amb la combinació dels moviments bàsics mitjançant les transicions», conclou.