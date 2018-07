Edu Ferrer penja les botes i rep l'escalf de la Pirinaica amb un emotiu homenatge

Pràcticament tot la vida esportiva a la Pirinaica. Edu Ferrer ha decidit aquesta temporada deixar els terrenys de joc i passar als despatxos com a director esportiu dels dos equips sèniors de l'entitat manresana.

Dissabte a la tarda, al camp municiupal de la barriada Mion, i amb més d'una sorpresa inclosa, el ja exjugador de la Pirinaica va rebre l'homenatge del club de la seva vida. Familiars, amics (alguns vinguts de ben lluny) i excompanys es van reunir per fer el que més ha agradat a Edu Ferrer, jugar a futbol. Després de l'entrega d'un ram de flors a la seva dona i d'una placa al mateix jugador per part de la junta de la Pirinaica, i també amb el suport de l'Associació de Veins, es va jugar un triangular entre l'equip de la Pirinaica de la temporada passada, un altre format per excompanys i un tercer d'amics, vestint tres colors de samarretes, però totes amb el 6 a l'esquena i la inscripció «L'etern capità». Ferrer va jugar una estona de cadascun dels partits amb un equip diferent.