Iniesta plega, Piqué no parla, Hierro es fa responsable i Rubiales no es vol precipitar

El caos es va apoderar de la selecció espanyola un cop es va consumar l'eliminació del Mundial. Els problemes que hi va haver en la prèvia del torneig, amb la destitució de Julen Lopetegui un cop es va saber que aquest seria l'entrenador del Reial Madrid, s'han anat arrossegant durant tot el torneig. De decisions definitives, ahir només es va saber l'adeu d'Iniesta a l'equip estatal. Piqué no va confirmar el que ja havia dit durant la fase de classificació, que deixaria la selecció després de Rússia, i el president de la federació, Luis Rubiales, no va aclarir si Fernando Hierro, que es va responsabilitzar de tots els problemes, seguirà com a tècnic o hi haurà canvis que, vist el rendiment en el torneig, són més que previsibles.

Així, Iniesta va afirmar que «és el meu darrer partit amb la selecció. A nivell individual s'acaba una etapa meravellosa. De vegades els finals no són com un s'espera o somia. En conjunt, segurament és el dia més trist de la meva carrera». El jugador del Vissel Kobe, que ahir va ser suplent, marxa «amb un regust dolent, dur, com tots. Les crítiques o no crítiques són el de menys, estem fotuts perquè no hem sabut fer un pas més i estar a l'alçada de les circumstàncies».



El tècnic, més fora que dins

Per la seva banda, Fernando Hierro es va posar al capdavant de les responsabilitats i va dir que «seguir de seleccionador no és una responsabilitat meva. El més important ha estat el resultat. Els nois estan enfonsats. Estic orgullós d'entrenar i d'haver entrenat un grup com aquest. Veníem a lluitar per algunca cosa important i si hi ha algun retret a fer, ha de ser a mi».

Per la seva banda, Luis Rubiales es va mostrar segur que l'acomiadament de Julen Lopetegui dos dies abans de l'inici del Mundial era l'únic que podia fer. «Avui hi ha dolor i és un dia difícil, però tinc la tranquil·litat d'haver fet les coses amb responsabilitat».

Sobre qui serà seleccionador a partir d'ara, només va dir que «vam arribar fa poques setmanes [a la presidència de l'organisme] i vam començar un projecte nou. Hem de seguir millorant els aspectes en què ens podem equivocar. Les coses es fan amb personalitat, amb convicció i amb valors».