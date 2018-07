Jordi Estany agafa el relleu de Toni Manyosas a la banqueta de l'Artés

arxiu particular

Txus Marsal i Jordi Estany dirigiran els sèniors masculins de l´Artés arxiu particular

El Club Bàsquet Artés encara la temporada 2018-19 amb canvis a les banquetes dels seus equips sèniors masculins. En concret, el primer equip, que un any més jugarà a Copa Catalunya, tindrà la baixa de Toni Manyosas, que havia estat el seu tècnic les darreres quatre temporades. El seu lloc l'ocuparà Jordi Estany, que fins ara dirigia el sènior B, a Segona Catalana.

Estany ja va estar al capdavant del primer equip artesenc les temporades 2011-12 i 2012-13, on va aconseguir en la primera d'elles l'últim ascens de l'Artés a Copa; i, després de dos anys fora de l'entitat, va tornar el curs 2015-16 per fer-se càrrec del conjunt B. Per a aquest nou repte, Estany tindrà el mateix bloc de jugadors que van acabar la temporada passada, amb l'única baixa de l'interior Albert Llort, que serà coberta amb l'incorporació d'Arnau Cumelles, un jove pivot provinent del júnior preferent del Bàsquet Manresa.

D'altra banda, l'equip de Segona Catalana tindrà com a entrenador Txus Marsal, que l'any passat era el coordinador i entrenador del sènior masculí de l'Atlètic Esportiu Sallent, que jugava a Tercera Catalana.