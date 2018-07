Jornet torna per la porta gran després de la lesió i guanya la Marató del Mont Blanc

Kilian Jornet, que a principi de març es va trencar el peroné de la cama esquerra, va tornar a la competició per la porta gran, ja que va pujar al calaix més gran del podi a la clàssica Marató del Mont Blanc. El ceretà, que es va anotar el triomf després d'un últim atac abans de la Flégère (al quilòmetre 37), va creuar la meta en solitari, amb un temps de 3h 54' 54''. Marc Lauenstein va arribar segon (3h 58' 15'') i Stian Angermund va completar el podi (4h 00' 07'').

Després de la prova, Jornet va declarar que «estic satisfet, però a la vegada cansat. Avui ha fet molta calor i he hagut de sortir una mica conservador, per la cama i també per la temperatura. La sortida ha estat ràpida i m'he quedat una mica enrere. Anava menjant i bebent, i al final em trobava bé a les pujades, però amb la calor no podies accelerar gaire per no patir un cop. En la darrera pujada m'he trobat bé i he anat guanyant segon a segon. L'important per a mi era veure que la cama anava bé, que funcionava, i que torno a estar en forma després de tres mesos».

En categoria femenina, la igualadina Laura Orgué, que havia passat els primers controls entre les deu primeres posicions, va haver d'abandonar. El triomf va ser de la neozelandesa Ruth Croft (4h 37' 30''). La sueca Anada Nilsson va ser segona (4h 39' 37''), mentre que l'atleta catalana de Montornès Eli Gordón, que enguany ha fitxat pel Salomon Team, va acabar tercera (4h 41' 01'').



Avilés, catorzena a l'europeu

D'altra banda, en el campionat d'Europa de l'especialitat, que es va dur a terme a Skopje (Macedònia), la també igualadina Sheila Avilés va acabar en la catorzena posició final i va ser la millor de l'equip estatal femení, que va finalitzar vuitè.