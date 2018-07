Lundberg brilla davant Albània i Dinamarca avança imbatuda

La selecció danesa va tancar ahir la primera fase de classificació per a l'europeu 2021 amb una victòria per 78-86 contra Albània amb un Gabriel Lundberg destacat. L'escorta del Baxi Manresa va ser el jugador més ben valorat del partit (24), després de sumar 16 punts, 5 rebots, 7 assistències i 5 pilotes recuperades. Una actuació completa per mantenir Dinamarca invicta: passa de fase amb quatre victòria en quatre partits.



Khalaf juga amb Egipte

Un altre jugador del Baxi Manresa, l'egipci Ahmed Khalaf, va jugar 59 segons i va anotar dos punts en el triomf d'Egipte sobre el Marroc (59-53). Els egipcis passen ronda rumb al Mundial 2019.