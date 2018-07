Márquez guanya a Assen i suma «més que 25 punts»

El pilot català Marc Márquez es va endur ahir la victòria, la quarta de la temporada, a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Holanda, en una prova molt disputada en què es va imposar a Àlex Rins i a Maverick Viñales, segon i tercer, respectivament.

El pilot de Cervera va sumar el seu triomf número 39 a MotoGP, el 65è de la seva carrera, i referma el seu lideratge al Mundial amb 140 punts, 41 d'avantatge sobre el segon, l'italià Valentino Rossi, cinquè ahir. «Són aquest tipus de victòries que quan passes la línia de meta no són 25 punts, sinó més, encara que siguin els mateixos punts, perquè l'adrenalina i tot en general es dispara», va declarar després d'una prova espectacular.

En una sortida magistral des de la desena posició, Jorge Lorenzo va situar-se segon i en acabar la primera volta ja era el líder. Les següents voltes van ser un estira-i-arronsa entre el balear i Márquez, que es van repartir avançaments sense adonar-se que per darrere arribava l'italià Valentino Rossi. A falta de 15 voltes, un lleuger toc de Rins va llastrar Márquez, que va salvar la caiguda però va situar-se quart, fet que va aprofitar Lorenzo per liderar la cursa. I el ball de posicions es va aguditzar a falta de nou voltes.

Viñales va arribar a situar-se líder, però Márquez el va superar. I també van anar primers Dovizioso i Rossi. Però Márquez no estava disposat a deixar passar la seva oportunitat i va segellar el triomf després d'una cursa memorable. De la resta de catalans, Pol Espargaró va ser 12è, just per davant del seu germà Aleix, Dani Pedrosa va acabar 15è i Tito Rabat, 16è.



Bagnaia, més líder a Moto2

El pilot italià Francesco Bagnaia (Kalex) va confirmar la seva superioritat durant el cap de setmana a Assen i ahir va aconseguir el triomf a la cursa de Moto2 del Gran Premi d'Holanda, per davant del francès Fabio Quartararo (Speed Up), que va culminar una gran remuntada, i del català Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), segon i tercer, respectivament.

A Moto3, el pilot madrileny Jorge Martín (Honda) va sumar la victòria, la quarta de l'any, un resultat que, unit a la caiguda de l'italià Marco Bezzecchi (KTM), el va fer pujar al lideratge de la categoria, mentre que el valencià Aaron Canet (Estrella Galicia 0,0) i l'italià Enea Bastianini (Honda) van acabar segon i tercer.