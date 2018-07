Martorell pensa en gran amb el seu futbol

El Club Futbol Martorell és una entitat que pensa en gran des de fa unes temporades. Si bé és cert que l'actual projecte s'ha anat cuinant des de fa temps, aquest curs ha estat el de la confirmació. I és que l'equip d'Albert Nualart ha aconseguit tornar a Segona Catalana després de perdre la categoria fa tot just un any.

«Després de perdre la categoria, no és fàcil alçar el cap i seguir endavant. Nosaltres no hem deixat de creure en cap moment i gràcies al suport de l'afició hem pogut culminar una gran temporada», explica Jordi Galera, director esportiu de l'entitat.

En aquest sentit, l'equip martorellenc es va haver de construir a corre-cuita i de preparar-se mentalment per un assolir un únic objectiu: l'ascens. En aquest punt, l'encert en l'elecció d'Albert Nualart com a tècnic va ser clau per als èxits de la temporada. «L'Albert ha estat la persona que ha donat l'empenta i que ha aconseguit que el seu joc connectés amb l'afició», afirma Galera.

L'arribada del nou tècnic va anar acompanyada de 13 fitxatges. «L'equip es va haver de refer amb aquests fitxatges, a més de diversos jugadors del planter. No ens esperàvem aquest rendiment però l'ambició que ha transmès el cos tècnic ha fet créixer 'ls jugadors», comenta Galera.



El futbol a Martorell ha viscut un procés de renaixement. Des de fa algunes temporades, el primer equip del club s'havia convertit en un equip ascensor, és a dir, que anava pujant i baixant de categoria any rere any. L'entrada de la nova directiva fa dues temporades ha intentat revitalitzar el projecte esportiu.

Un altre aspecte clau que ha ajudat a recuperar aquest camí és l'afició. Enguany, el camp estava omplert per un mínim de 100 persones en cada partit, i en el darrer de la temporada se'n van registrar 700. «Engrescar la gent era necessari i aquesta temporada, amb el joc de l'equip, ho hem aconseguit. Estem molt contents de tenir aquesta afició i d'haver recuperat la seva il·lusió», diu Galera.

La temporada vinent es presenta com el curs de la confirmació. Amb la renovació de Nualart tancada, l'equip ja fa temps que treballa per reforçar la plantilla per a la consecució de l'objectiu marcat, que no és altre que el títol de lliga. «Com dèiem, és un projecte ambiciós i la temporada vinent anirem a guanyar la lliga. El nostre club ha d'estar més amunt i amb aquest projecte ho podem aconseguir», conclou Galera.

A hores d'ara, els martorellencs han incorporat vuit jugadors: Pau Vidal, Joan Amador, Totti Martí, Juan del Peral, Pau Hernández, Carles Donado, Blai Sirvent i Xavier Sansegundo.