Participació manresana en l'or del waterpolo femení en els Jocs del Mediterrani

Imatge d´equip de la selecció espanyola femenina de waterpolo, or als Jocs Mediterranis de Tarragona

La selecció espanyola femenina de waterpolo va tenir participació manresana en la medalla d'or que va aconseguir dissabte, en la penúltima jornada dels Jocs del Mediterrani: la doctora de l'equip, Griselda Sirvent, i el fisioterapeuta, Òscar Muncunill, són de la capital del Bages.

Aquest or va contribuir a engreixar el palmarès de la delegació espanyola, que va acabar en la segona posició del medaller i va sumar un total de 122 metalls després d'una última jornada en què també va sumar la plata en voleibol masculí i el bronze en handbol masculí.

L'últim dia de competició va servir per liquidar el podi en handbol, voleibol i waterpolo. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània va acollir la final de l'handbol masculí, amb Croàcia adjudicant-se l'or després de vèncer Tunísia per 24-23. Poc abans, el partit per decidir el bronze es va saldar amb un 30-19 favorable a Espanya contra Turquia.

D'altra banda, a la Tarraco Arena van tenir lloc les finals de voleibol. A la femenina, Grècia va perdre per 1-3 davant Croàcia; i en la masculina, Itàlia va derrotar per 3-1 Espanya, mentre que el tercer lloc del podi se l'havia guanyat hores abans l'equip grec.



Dos ors de casa nostra

Dos esportistes de la Catalunya Central han contribuït a sumar dos ors al palmarès de la delegació espanyola: l'olesà Víctor Gómez, jugador de l'Espanyol, en futbol; i el manresà Thierno Boubacar, de l'Egiba, amb l'equip de gimnàstica artística.

La manresana Mònica Clemente, de l'Avinent, es va quedar a les portes d'aconseguir una medalla i va finalitzar quarta en salt de perxa. Una posició més enrere, la cinquena, va ser la que va aconseguir Núria Marquès: la nedadora de Castellví de Rosanes va participar en la final dels 100 metres lliures en categoria S-10.

D'altra banda, el manresà Roger Ballús va acabar en novena posició en la final d'eslàlom d'esquí nàutic. I el navassenc Nil Brià, ala del Baxi Manresa, va quedar eliminat del bàsquet 3x3 després de perdre dos partits.