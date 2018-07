Max Verstappen s'imposa a Àustria i Vettel torna a ser el líder del Mundial

El pilot holandès Max Verstappen, de l'escuderia Red Bull, va guanyar ahir el Gran Preim d'Àustria de Fórmula 1, una prova en què el britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va perdre el lideratge del Mundial a favor de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari ), que va acabar tercer. Fernando Alonso (McLaren), per la seva part, va fer una gran remuntada i va acabar en la vuitena posició.

Verstappen va aconseguir la victòria per davant del finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) i de Vettel, després de completar les 71 voltes al circuit Projekt Spielberg, on l'abandonament de Valtteri Bottas (Mercedes) va modificar gairebé per complet el panorama d'una cursa sense inclemències meteorològiques.

I per si Mercedes no va tenir prou sobresalts amb Bottas, el monoplaça de Lewis Hamilton va tenir un pèrdua de pressió a la bomba de gasolina i va abandonar quan faltaven set voltes per acabar la cursa. Una circumstància que li va fer perdre el lideratge de la general del Mundial.

Mentrestant, l'asturià Fernando Alonso va recuperar bones sensacions amb un vuit lloc que li va tornar el somriure que havia aconseguit el 17 de juny després de guanyar les mítiques 24 Hores de Le Mans amb l'equip Toyota Gazoo Racing.

Després de la cursa, Alonso va admetre que havia sumat tres punts «inesperats». «Ha estat una cursa no exempta de dificultats, sobretot al principi, quan tot era ple de cotxes i estava tot totalment obstaculitzat. Després de l'aturada, la gent ha començat a tenir problemes amb les rodes del dar-rere i nosaltres no, i gràcies a això hem començar a remuntar», va assegurar Alonso en declaracions a Movistar+.