Vols veure la segona equipació de la temporada 2018-19 del Barça?

Aquest dilluns 2 de juliol, el FC Barcelona ha presentat la segona equipació que acompanyarà als blaugranes aquesta temporada 2018-19.



Aquest color l'han utilitzat a la temporada 2014-15, any que van aconseguir el triplet, a la temporada 2008-09 amb la presentació de Pep Guardiola i la temporada 2005-06, any que FC Barcelona va aconseguir el doblet i la seva segona Champions League de la seva història amb Frank Rijkaard com a entrenador.



La samarreta inclou gràfics blaus i granes a les mànigues representant el desenfocament característic de la velocitat, mentre que el coll es presenta bordejat de color blau. El disseny inclou, a més, una senyera a la part posterior del coll.