Brasil derrota Mèxic i avança al ritme de Neymar

La selecció del Brasil va derrotar ahir Mèxic en els vuitens de final del Mundial gràcies a un bon partit de Neymar, amb un gol i una assistència. El davanter del PSG, com la canarinha, s´ha anat entonant a mesura que passaven els partits i només la gran actuació d´Ochoa, el porter rival, va evitar una golejada per a Mèxic.

Va començar millor Mèxic, i alguns ja vaticinaven una altra sorpresa com les signades per Alemanya, Argentina o Espanya. Però el Brasil s´està guanyant la condició de favorita a mesura que avança el torneig. Com també ho ha fet Neymar, que està deixant enrere la seva lesió i comença a marcar el ritme del conjunt de Tite, un equip molt compensat i que té encara molta samba per ballar a Rússia.

Si Willian segueix endollat com ahir, si Coutinho continua arribant des de la segona línia i llença míssils des de fora l´àrea, i si Paulinho i Casemiro -que no jugarà els quarts de final per sanció- segueixen donant equilibri al joc per davant d'una defensa indestructible, aquesta Brasil necessitarà molta bruixeria, la que no va tenir Mèxic aquesta vegada, per caure eliminada.

De menys a més, agafant-li el pols al partit sense pressa però sense pausa, el Brasil va esperar que Mèxic baixés el ritme físic per buscar superar un intractable Ochoa, que va aturar tot el que va poder per intentar que el seu equip pogués avançar fins a uns quarts de final que no trepitgen des del seu Mundial, el 1986. Però Neymar, reivindicatiu, va obrir la llauna i després va fer la meitat del segon gol, el que dona vida a la canarinha.

Neymar va iniciar i va finalitzar una jugada en què el Brasil va traslladar al marcador el seu domini sobre el terreny de joc. El 10 va anar obrint-se camí en paral·lel a la línia de la frontal de l'àrea fins que, de taló, va enganyar als seus caçadors i va assistir a Willian, que amb una autopassada i una passada de la mort va assistir Neymar.

El bon funcionament d'una Brasil inspirada i alegre va continuar. Ochoa es va convertir en un pop per aturar diversos xuts de Neymar, Paulinho o Willian. Però Neymar no es conformava i va crear, amb un contraatac al minut 88, el segon gol. Volia que fos seu, per la seva glòria, però Ochoa va desviar lleugerament el xut i Roberto Firmino va arribar a temps per marcar el 2-0 i sentenciar la classificació.

La maledicció de Mèxic apareix

Amb Mèxic encara viva al descans, Juan Carlos Osorio va voler girar la truita i va donar entrada a Miguel Layún pel veterà Rafa Márquez, resituant Edson Álvarez al mig del camp. Però Álvarez, amonestat i ja amb Mèxic per sota en el marcador, va deixar poc després el seu lloc a Jonathan Dos Santos, que va debutar en aquest Mundial.

Poc va poder aportar el menor dels germans Dos Santos, i encara menys l'últim recanvi, un desaparegut Raúl Jiménez, que amb prou feines va tocar pilota. I quan Mèxic, sense posar-se nerviosa, va intentar recuperar el control de la pilota i tancar el Brasil, la defensa de la canarinha va estar a gran nivell, sense res a envejar als seus jugadors d'atac, i amb prou feines va permetre un xut de Carlos Vela.

No es va rendir Mèxic ni amb el 2-0 en contra, tot i que Tite va situar Marquinhos al camp com a relleu d'un gran Willian i va reforçar el seu mur defensiu. Però Mèxic no va tenir forces, no va tenir inspiració i la seva fe cada vegada era més feble. Brasil no va patir i Mèxic seguirà per setena vegada consecutiva en un Mundial caient en els vuitens de final: la seva condemna va ser un regal per al Brasil.