Carles Montoro reforçarà l'atac del Manresa en la seva segona etapa al club

Arxiu Particular

Montoro ha jugat al Rubí, Terrassa, Europa, Montañesa i Cerdanyola Arxiu Particular

El Manresa comença a tenir perfilada la plantilla per la propera temporada. La darrera incorporació és la de Carles Montoro, jugador provinent del Cerdanyola.

Anteniorment, també a Tercera Divisió, havia jugat a la Montañesa, Europa, Terrassa i Rubí. Montoro, però, va començar la seva etapa com a sènior precisament al Manresa, fitxat del juvenil del Terrassa la temporada 2008/09 amb Xavi Posas a la banqueta i de no massa bon record per als manresans ja que van baixar a Preferent.

El de Carles Montoro és el cinquè fitxatge del Manresa fins ara després dels dels porter Pol Busquets (Gavà) i Álvaro Herzog, el central Mario Victorio Soto (Santboià) i el lateral esquerrà Ivan Romano (Santboià)