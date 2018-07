Espanya passa de favorita a perdre el rumb en només dues setmanes

La selecció espanyola va golejar una trista Argentina per 6-1 el 27 de març, en un dels seus últims partits de preparació per al Mundial. Una pallissa, davant un rival sense Messi, sense Agüero i sense Di María, que va despertar l'euforia en l'entorn de La Roja. Semblava que l'equip estatal havia trobat la tecla per fer jugar tots els seus jugones, guiats per Lopetegui, i intentar ser la campiona del món de nou, vuit anys després d'haver-ho aconseguit a Sud-àfrica. Però tot es va començar a torçar amb la sortida inesperada del seleccionador.

Luis Rubiales, flamant president de la federació espanyola de futbol, va mostrar-se autoritari en acomiadar Lopetegui dos dies abans de l'inici del Mundial, després de saber-se que el tècnic havia fitxat pel Reial Madrid, fent ús de la seva clàusula de rescissió, sense informar-ne a l'ens. La destitució va provocar un terrabastall: Rubiales va posar Fernando Hierro, fins aleshores director esportiu, com a tècnic. I l'exjugador del Reial Madrid no s'ha guanyat el lloc en els quatre partits. No ha demostrat estar capacitat per revifar un grup que, després del cas Lopetegui, ha mostrat un nivell molt fluix a Rússia.



De Gea, un desastre sota pals

Un dels futbolistes més assenyalats pel seu mal paper al Mundial és David de Gea. El porter del Manchester United ha estat molt fluix en els quatre partits que ha disputat. Ha transmès una gran inseguretat des del primer dia, quan va cantar en un dels gols en l'empat amb Portugal (3-3). Després d'aquella greu errada, l'actuació de De Gea va decaure i va ser qüestionat per l'entorn: molts demanaven un relleu i que se li donés l'alternativa al jove Kepa, de l'Athletic.

El seleccionador va decidir mantenir De Gea sota pals i els seus companys van mostrar-li confiança en públic. Unes mostres de suport que no van fer millorar el rendiment del porter titular espanyol, molt dubitatiu, fins i tot davant d'un rival de nivell baix, com l'Iran i el Marroc. I en la tanda de penals davant de Rússia, amb poca confiança, De Gea va veure com li marcaven xutant la pilota per sota el cos.



Piqué i Ramos, superats

Un altre dels punts febles de l'equip estatal ha estat la defensa, sobretot el seu eix central. Gerard Piqué i Sergio Ramos, que semblaven inexpugnables abans de l'inici del torneig, han fet aigües per tot arreu. A Piqué se l'assenyala pel penal que va concedir a Rússia en els vuitens de final i que va permetre a l'amfitriona empatar. Però Ramos tampoc no ha estat gaire millor. I el triangle que han format els dos centrals i Sergio Busquets per davant no ha donat cap manera de seguretat defensiva a l'equip.



Isco, massa focs artificials

Si s'escoltaven les narracions televisives dels partits, Isco era candidat a millor jugador de la galàxia. Però la realitat l'ha situat al seu lloc: el migcampista del Madrid ha assumit galons però ha posat per davant el lluïment personal i no pas el servei a l'equip.

Isco és un futbolista de jugades, de molt de toc, però li costa ser l'engranatge de l'equip. El seu protagonisme, a més, va portar Iniesta a la banqueta en el partit de vuitens de final. I sense el manxec sobre la gespa, cap altre jugador va aportar passades decisives: Silva ha estat molt fluix tot el torneig, Asensio gairebé ni ha aparegut, Thiago ha estat intermintent i Koke ha fet més tasques defensives.



Poques jugades acabades

Diego Costa, un davanter poc natural per a l'estil de joc d'Espanya, va obrir el torneig amb dues dianes a Portugal però després s'ha anat diluint. I la resta d'alternatives en atac han tingut poca presència. Rodrigo ha estat gairebé inèdit i Aspas, salvador amb un gol d'asperó davant el Marroc (2-2), gairebé no ha tingut protagonisme com a premi al seu olfacte. En un equip massa pla, els davanters han estat poc protagonistes i no s'han erigit com els encarregats de rematar unes jugades que no han existat.