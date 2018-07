Jordi Trias és reconegut com a millor jugador català en lligues estatals

La Festa del Bàsquet Català, celebrada a l'espai Endesa de Barcelona, va servir un any més per fer el lliurament de distincions, guardons, medalles i reconeixements a entitats i persones que han tingut un paper rellevant aquesta temporada passada 2017/18.

El pivot del Baxi Manresa Jordi Trias va rebre el Trofeu MVP com a millor jugador català en competicions d'abast estatal, i Rubén Morales, del CB Esparreguera, com a millor de la Copa Catalu-nya. Pel que fa als reconeixements als campions, al CB Esparreguera, primer classificat a la Copa Catalunya masculina, i el CB Vilatorrada com a campió de Segona Catalana masculina. Pel que fa a medalles d'argent a directius, per a Miquel López del CEB Navarcles, i per a àrbitres, auxiliars i tècnics arbitrals, a l'olesà Xavier Gotsens, a l'artesenc Jordi Salud i al santjoanenc Jordi Vall. Van tenir distinció especial de la federació per la seva col·laboració en els campionats de Catalunya, l'ajuntament de la Seu d'Urgell i clubs com el CEB Navarcles, el BC Martorell i el BC Solsona. Igualment hi va haver reconeixements per als equips que han estat campions o han assolit un ascens en categoria sènior.