El Joventut proposarà als socis pagar dues temporades juntes per oxigenar la caixa

El consell d'administració del Joventut de Badalona proposarà als seus socis un sol pagament dels abonaments de les temporades 2018-2019 i 2019-2020, cosa que seria de «gran ajuda» per al funcionament de les finances del club, segons ha anunciat el club en un comunicat. El club verd-i-negre està analitzant aquesta opció, que serà voluntària i anirà acompanyada d'una sèrie d'incentius, que la directiva està acabant de perfilar, per als abonats que s'acullin a aquesta iniciativa.

Aquesta mesura va ser proposada per alguns socis a l'assemblea extraordinària del mes de març passat en la qual el 99% de l'accionariat va decidir no liquidar el club a causa dels seus problemes de liquiditat. La directiva verd-i-negra ha decidit posar-la en marxa arran de l'èxit de la campanya 'Jo avalo la Penya', en la que unes 500 persones van decidir posar diners per cobrir l'aval que l'Ajuntament de Badalona requeria al club per rebre la subvenció de la Fundació Badalona, Capital Europea del Basquet.

Precisament, aquesta fundació pública va decidir el passat 27 de juny modificar el règim de pagament de la subvenció inicialment previst, a petició de la Fundació Joventut, i no requerir cap aval al club, segons han informat fonts municipals. Així, la Penya rebrà la subvenció corresponent al 2018 de forma fraccionada en tres pagaments, prèvia presentació dels justificants que els diners s'ha destinat al bàsquet base.

El primer pagament serà del 45% de la subvenció, uns 405.000 euros, i serà «aviat», ja que ja han estat presentats tots els justificants requerits pel consistori, segons ha informat el club. El segon pagament serà del 30% (uns 270.000 euros) i el tercer i últim del 25% restant (225.000 euros), sempre que el club justifiqui la totalitat de les despeses i el consistori comprovi que aquests hagin estat per pagar activitats a les quals la subvenció ha d'anar destinada.

El club ja està al dia del pagament del patrocini que el consistori badaloní va aprovar a final de l'any passat -80.000 euros al mes-, com promoció de la ciutat de Badalona per part del primer equip de la Penya. D'una altra banda, el Joventut ha presentat aquest dimarts a les seves xarxes socials la campanya de socis per a la temporada que ve, que té com a lema 'Seguim donant guerra', en al·lusió al fet que el club salvés la categoria la temporada passada i els seus accionistes decidissin no liquidar el club.

Els nous abonaments tindran una sèrie d'avantatges per als socis com són preus especials per a jubilats i prejubilats (a partir de 62 anys), un 50% de descompte per a persones amb discapacitat i aturats i un 25% per a famílies a partir de quatre membres i tres carnets de categoria sènior.