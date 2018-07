L'UCI arxiva el cas de Froome i el britànic podrà córrer el Tour

La Unió Ciclista Internacional va anunciar ahir el tancament sense sanció dels procediments disciplinaris oberts contra el ciclista britànic Chris Froome (Sky), que manté les seves victòries de la Volta a Espanya 2017 i el recent Giro d'Itàlia, i que té via lliure per disputar el Tour de França, que començarà aquest dissabte.

«La Unió Ciclista Internacional (UCI) confirma que els procediments antidopatge relacionats amb el Sr. Christopher Froome s'han tancat», va anunciar l'organisme en un comunicat en el qual, després de detallar el cas de manera cronològica, va explicar que la seva decisió està basada en la informació rebuda de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA).

«Encara que l'UCI òbviament preferia que el procés hagués finalitzat a principi de la temporada, havia de garantir que el Sr. Froome tingués un procés just, com ho hagués fet amb qualsevol altre ciclista, i que s'emetés el veredicte cor-recte. Després de rebre l'informe de l'AMA el 28 de juny, l'UCI va preparar i va emetre la seva decisió raonada i formal el més ràpid possible donades les circumstàncies», es va justificar l'UCI.

Per la seva banda, Froome es va mostrar «agraït i alleujat per deixar aquest capítol finalment enrere». «Han estat nou mesos emotius. Gràcies a tots aquells que m'han donat suport i m'han cregut en tot moment», va escriure al seu compte de Twitter.