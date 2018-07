El Mundialet del Congost s'ha reprès amb Bèlgica ja classificada

Aquest cap de setmana s'ha reprès el Mundialet Intercultural al Nou Estadi. Dissabte es van jugar dos partits, el Veneçuela-Senegal i el Marroc-Brasil. Tots dos enfrontaments van acabar 3 a 0, a favor de veneçolans i marroquins.

En la jornada del diumenge Argentina va haver de suar per guanyar Equador per 3 a 2, i Bèlgica, que després de vèncer per un ajustat 2 a 1 Honduras, es classificava matemàticament per a la següent ronda. Així doncs a falta de les darreres jornades que es disputaran el cap de setmana vinent, els grups queden de la següent manera: En el grup A, Argentina i Xile estan empatades a 3 punts, per 0 d'Equador. En el grup B, Marroc és líder amb Bolívia, tots dos amb 3 punts i Brasil, amb 0. En el grup C, Bèlgica encapçala el grup amb 6 punts per davant de Paraguay i Honduras amb 0. En el grup D, Colòmbia i Veneçuela, ambdues amb 3 punts, tenen el Senegal al darrere amb 0.