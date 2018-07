Queralt Velasco s'imposa en la Travessa al Port de Barcelona

Queralt Velasco al centre com a vencedora de la prova de 5 km

Queralt Velasco al centre com a vencedora de la prova de 5 km agencies

Queralt Velasco, nedadora manresana del CN Terrassa, va participar dissabte a la veterana Travessa al Port de Barcelona (91 edicions), que organitza el CN Atlètic Barceloneta. Velasco va competir en la distància de 5 km, puntuable per al campionat de Catalunya d'aigües obertes, per a la Copa Catalana i d'Espanya de fons en aigües obertes i per al Circuit Català de travesses.

Queralt Velasco es va imposar clarament entre les infantils amb un temps d'1h 04' 50'', seguida d' Elsa Sánchez i Lucía Romero, totes dues nedadores del CN Caldes, amb uns temps de 1h 09' 25'' i 1h 09' 26'', respectivament.