Àlex González, del CAI, és subcampió estatal sub-16 en javelina a Castelló

arxiu particular

Miqui Riera va veure com se li escapava la medalla al darrer moment

Miqui Riera va veure com se li escapava la medalla al darrer moment arxiu particular

L'Avinent CA Manresa i el CA Igualada Petromiralles/Dental Igualada van tenir representació en els campionats d'Espanya sub-16 celebrats a Castelló. El més destacat va ser l'anoienc Àlex González, que va assolir el subcampionat en javelina amb un millor intent de 50,77 m. També del CAI, Joan Sendra era sisè en salt d'alçada amb 1,76 m; Aleix Llorens era setè en pes amb 14,19 m i 12è en martell, amb 36,76 m; i Francina Massagué era vuitena a la final dels 300 llisos amb 42"50 i s'imposava abans en la seva semifinal amb 42"26.

Del CAM, Miqui Riera va tenir molt a prop la medalla. Quan tot ho tenia al seu favor, va ser sorprès en el darrer metre de la cursa i va perdre la medalla per sis centèssimes. Així, Miqui Riera va ocupar finalment la quarta posició en la final dels 1.500 obstacles amb un registre de 4'33"48. Per la seva part, el llançador Sergi Garcia va ocupar una molt meritòria onzena posició en la final del concurs de disc llançant l'artefacte fins a 43,77 m. I el tanquista Biel Salas no va tenir sort en les rondes dels 100 tanques: va caure i va perdre tota opció d'arribar més lluny a la competició.