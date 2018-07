L'ex del Manresa Grigonis, nou fitxatge per al Zalgiris

El Zalgiris Kaunas, conjunt que la passada temporada va arribar a la final a quatre de l'Eurolliga, va anunciar ahir el fitxatge de l'ala Marius Grigonis, de 24 anys, vell conegut de l'afició manresana, ja que va actuar al Nou Congost durant dues temporades (2014-16).

Grigonis va jugar la temporada passada amb l'Alba Berlín, a les ordres d'Aíto García Reneses. A l'Eurocup va tenir una mitjana d'11,6 punts per partit, amb el 47,5% d'encert en triples. El jugador bàltic va ser dos anys al Nou Congost abans de fitxar per l'Iberostar Tenerife, l'estiu del 2016, any en què també va jugar els Jocs Olímpics de Rio amb la seva selecció. Després va marxar a Alemanya. Serà la primera oportunitat en la seva carrera en què podrà jugar l'Eurolliga, a les ordres de Sarunas Jasikevicius.

Marius Grigonis es converteix en el tercer fitxatge d'aquest estiu de l'equip revelació de la temporada passada a Europa, després de Thomas Walkup i Martinas Geben. També ha renovat dues peces clau com Edgaras Ulanovas i Antanas Kavaliauskas.



El València vol fitxar Tobey

Per la seva banda, el València Basket va presentar ahir una oferta per Mike Tobey, jugador de l'Iberostar Tenerife subjecte a dret de tempteig. El conjunt groc-i-negre disposa de cinc dies naturals, fins a aquest diumenge, per igualar aquesta oferta.

D'altra banda, el MoraBanc Andorra va anunciar ahir que ha renovat el contracte amb David Walker, el nord-americà que complirà el seu tercer any al conjunt del principat. L'ala s'ha convertit en un dels jugadors més estimats pels aficionats pel seu joc i la seva espectacularitat i ha de ser una peça important per al nou projecte del MoraBanc, dirigit ara per Ibon Navarro. Segons el director general del club, Francesc Solana, «la temporada que ve serà decisiva per a David, ja que pot ser la del seu salt definitiu endavant per consolidar-se entre els millors jugadors de la lliga».

Ahir també es va saber que l'exseleccionador espanyol Juan Antonio Orenga prepararà els Guangzhou Long Lions, un equip de la lliga xinesa, a partir de la temporada que ve.