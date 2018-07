L'Igualada Rigat fa oficial el retorn de Baliu des de Porto

El que es va anunciar el mes de febrer passat s'ha fet oficial ara. Ton Baliu tornarà a vestir la samarreta arlequinada i es convertirà en el primer fitxatge de l'Igualada Rigat 2018-2019. D'aquesta manera, Ton Baliu començarà la que serà la seva onzena temporada al primer equip igualadí. El jugador, de 29 anys, arriba procedent del Porto, on ha jugat les dues darreres temporades de la seva carrera professional amb uns grans resultats, amb diversos títols a les competicions portugueses i un bon nivell a la Lliga Europea, entre els millors equips, tot i caure a la final amb el Barça per un global de 4 a 2. L'igualadí ha signat contracte amb l'Igualada Rigat per les dues properes campanyes, fins al 30 de juny del 2020.

Respecte a la tornada, Ton Baliu ha reconegut que «sempre he dit que l'Igualada és casa meva. Determinar-me per tornar ha estat fàcil. Quan vaig decidir que l'etapa al Porto s'havia d'acabar, ens vam entendre de seguida amb el club anoienc». L'excapità de l'Igualada també ha volgut lloar la feina que està fent el que torna a ser el seu club. L'excapità assegura que «tornar a l'Igualada sempre ha estat la meva primera opció, i més, amb el treball que s'està fent. Des del primer equip, hem de treballar per arribar el més amunt possible i intentar ajudar la base, que ha de ser l'energia i el futur de l'Igualada Rigat».