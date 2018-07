El Moià torna al grup 5 de Tercera Catalana, el de l'Osona

Encara que són provisionals, la Federació Catalana de futbol ha donat a conèixer la proposta de grups de Tercera Catalana per la temporada 2018/19. Pel que fa als equips de la Catalunya central destaca el pas del grup 7 al 5 del Moià, retornant així amb els equips, sobretot, de l´Osona, després de la permuta que van fer la temporada passada amb el Joanenc.

En el grup 7, la novetat és la presència de tres barris de Manresa amb els equips de la Pirinaica, PI Puig i Balconada (el Manresa B, tot i que encara apareix en la proposta, s´ha retirat i per la seva plaça s´ha interessat el Mirasol Baco de Sant Cugat). En aquesta mateix agrupació s´hi pot incorporar el Sitges B donat que l´A juga a la mateixa categoria, al grup 12. Sobta l´absència del Can Parellada egarenc, un habitual en aquest grup i normalment aspirant a les places capdavanteres. Si que hi són els descendits Gironella i Avià.

Tercera Catalana

Grup 5

Borgonyà

Castellterçol

Gurb

Llorençà

Manlleu B

Moià

OAR Vic

Ol. La Garriga

PB Sant Cugat

Sant Feliu C.

Sant Julià V.

Santa Eugènia

Seva

Taradell

Tona

Torelló

Vic B

Voltregà



Grup 7

Artés

Avià

Balconada

Cardona

Castellbell

Fruitosenc

Gironella

Mirasol Baco ?

Navàs

PI Puig

Pirinaica

Puigcerdà

Puig-reig

San Lorenzo

Sant Pere Nord

Sitges B

Súria

Viladecavalls



Grup 8

Abrera

Can Roca 74

Castelldefels B

Corbera

Incresa

Levante LP

Olesa

PR Sant Feliu Ll.

Pallejà

Sant Andreu B.

Sant Esteve S.

Sant Joan D.

Sant Vicenç H.

Montserratina

Torrelles

Vallirana

Viladecans B

Vinyets MV



Grup 12

Anoia

Calaf

Capellades

Cubelles

La Granada

La Munia

Pobla C.

Masquefa

Mediona

Moja

Montserrat I.

Òdena

Olivella

PJ Roquetes

Piera

Ribes

Riudebitlles

Sitges