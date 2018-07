Nadal venç en el debut i Ramos torna cap a casa

El número 1 del món i cap de sèrie número 2 del torneig de Wimbledon, Rafa Nadal, es va estrenar amb una fàcil victòria davant de l'israelià Dudi Sela per 6-3, 6-3 i 6-2 i va accedir sense problemes a la segona ronda. Nadal, que es va mostrar satisfet pel resultat, però no tant pel joc, es veurà les cares, en segona ronda, amb el kazakh Mikhail Kukuixkin, que va vèncer en quatre sets el canadenc Viktor Pospisil.

No va ser tan bon dia per al català Albert Ramos, que va haver de dir adéu a la competició en perdre contra el francès Stéphane Robert per 7-6, 6-2 i 6-1. També van quedar fora Fernando Verdasco i David Ferrer i va passar ronda Feliciano López.

En la categoria femenina, l'actual guanyadora del torneig, Garbiñe Muguruza, va derrotar la britànica Naome Broady per 6-2 i 7-5 i ara jugarà contra la belga Alison van Uytvanck. També van passar ronda Lara Arruabarrena i Carla Suárez.