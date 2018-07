Oliver renova a Gran Canària i jugarà l'Eurolliga amb 40 anys

Mai no és tard per fer realitat somnis i aquest serà el cas per a Albert Oliver aquesta temporada. El jugador terrassenc, que va militar a les files del Bàsquet Manresa entre el 2001 i el 2006, debutarà a l'Eurolliga, la màxima competició europea a nivell de clubs, després que el passat 4 de juny fes els 40 anys. Així es desprén de l'anunci que ha fet l'Herbalife Gran Canària, conjunt que debuta enguany a la competició i que confia en el base per jugar-hi, almenys, dotze mesos més.

Oliver, que ha admès que es troba «una mica nerviós» davant d'aquesta novetat, va explicar als mitjans del club que espera que comenci la nova temporada i posar-se a les ordres d'un altre ex del Manresa, el tècnic Salva Maldonado, que ha fitxat pels insulars.

El base va dir que es troba il·lusionat per poder debutar a l'Eurolliga i de la mà d'un entrenador amb el qual ja va coincidir en la seva etapa amb el Joventut. Va explicar que «fa molts anys que és a la lliga, fent-ho bé com a entrenador i els seus equips sempre juguen a un gran nivell». Oliver va descriure Maldonado com «un entrenador molt serè», que en el pla tàctic també «és molt ric. Els equips de Salva, en els darrers anys, han jugat a un ritme molt alt i llancen molt de tres punts. Segurament nosaltres seguirem aquesta mateixa línia».