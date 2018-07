Rosell hauria admès la «compra d'un fetge il·legal» per Abidal, segons El Confidencial

L'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, hauria admès fins en quatre trucades telefòniques la "compra d'un fetge il·legal" per a Eric Abidal, que llavors jugava al club català, segons informa avui el Diari El Confidencial. El francès va ser sotmès a una operació de trasplantament de fetge el 2012 per combatre el càncer que patia.

Els enregistraments es produïen en el marc de la investigació per suposat blanqueig de capitals i van remetre a la jutge Carmen Lamela, titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional. La magistrada va obrir una peça separada del cas en creure que les proves podrien demostrar que Rosell havia incorregut en un delicte de lesions per tràfic d'òrgans.

El jutjat d'instrucció 28 de Barcelona va rebre, fa poc més d'un any, una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació a uns suposats fets delictius que implicarien a Sandro Rosell per una compra il·legal d'un òrgan.

El jutjat va practicar un seguit de diligències que no van permetre definir ni il·lícit penal ni el suposat autor/s. Per tant, amb informe favorable de la fiscalia, es va acordar l'arxiu de les diligències a principis d'aquest any 2018.

En les trucades, Rosell parla amb un home anomenat 'Juanjo' i amb un altre número de telèfon que podria ser de la mateixa persona. A més, es reconeix explícitament "la compra d'un fetge il·legal" per a Abidal i que per evitar un escàndol es va filtrar a la premsa que la donació del fetge venia de Gerard, el cosí del jugador francès.

En una de les converses que publica El Confidencial, Rosell admet la compra quan l'altre interlocutor diu: "A aquest tio (referint-se a Abidal) li vam comprar un fetge il·legal". "I vam vendre que era del cosí, ¡que era del cosí! Li paguem dos anys de contracte, el que li quedava", al que l'expresident del Barça respon: "Sí, sí, sí".