Tour 2018: coneix als ciclistes espanyols que participaran en el Tour de França

Del 7 al 29 de juliol es celebra el Tour de França 2018, una de les grans cites del ciclisme i a la qual cada any acudeix una gran quantitat de ciclistes espanyols. Aquest any la cara més visible, i el més veterà, és el d'Alejandro Valverde, però un total de 14 corredors nacionals competeixen per vestir el mallot groc del Tour 2018. A continuació repassem les principals estadístiques de tots ells, comptant únicament les seves victòries en campionats de nivell WorldTour.



Omar Fraile Matarranz

Edat: 27 anys

Equip: ASTANA PRO TEAM

Palmarès: 1 etapa del Gir d'Itàlia, 1 etapa de la Volta Ciclista a País Basc i 1 etapa del Tour de Romandia

Nombre de participacions en el Tour de França: Cap

Luis León Sánchez Gil

Edat: 34 anys

Equip: ASTANA PRO TEAM

Palmarès: 1 vegada campió de la París-Niça (+ 4 etapes), 4 etapes del Tour de França, 2 etapes de la Volta Ciclista a País Basc, 2 vegades campió de la Clàssica Ciclista Sant Sebastià, 1 etapa del Tour Down Under i 2 etapes del Tour de Romandia

Nombre de participacions en el Tour de França: 7 (millor lloc: 9è)

Gorka Izagirre Insausti

Edat: 30 anys

Equip: BAHRAIN - MERIDA

Palmarès: 1 etapa del Gir d'Itàlia

Nombre de participacions en el Tour de França: 5 (millor lloc: 32º)

Ion Izagirre Insausti

Edat: 29 anys

Equip: BAHRAIN - MERIDA

Palmarès: 1 vegada campió del Tour de Polònia, 1 vegada campió del Campionat d'Espanya de Contrarellotge, 1 cop campió del Pròleg del Tour de Romandia, 1 etapa del Gir d'Italia, 1 estapa contrarellotge del Tour de Suïssa i 1 etapa del Tour de França

Nombre de participacions en el Tour de França: 5 (millor lloc: 21º)

Jesús Herrada López

Edat: 27 anys

Equip: COFIDIS, SOLUTIONS CRÈDITS

Palmarès: 1 etapa de la Critèrium del Dauphiné

Nombre de participacions en el Tour de França: 3 (millor lloc: 61º)

Daniel Navarro García

Edat: 34 anys

Equip: COFIDIS, SOLUTIONS CRÈDITS

Palmarès: 1 etapa de la Critèrium del Dauphiné i 1 etapa de la Volta a Espanya

Nombre de participacions en el Tour de França: 8 (millor lloc: 9è)

Romain Sicard

Edat: 30 anys

Equip: DIRECT ENERGIE

Palmarès: Sense victòries

Nombre de participacions en el Tour de França: 4 (millor lloc: 33º)

Mikel Nieve Ituralde

Edat: 34 anys

Equip: MITCHELTON - SCOTT

Palmarès: 1 etapa de la Volta a Espanya, 3 etapes del Giro d'Itàlia i 1 etapa de la Critèrium del Dauphiné

Nombre de participacions en el Tour de França: 4 (millor lloc: 12º)

Imanol Erviti

Edat: 34 anys

Equip: MOVISTAR TEAM

Palmarès: 2 etapes de la Volta a Espanya

Nombre de participacions en el Tour de França: 8 (millor lloc: 77º)

Mikel Landa Meana

Edat: 28 anys

Equip: MOVISTAR TEAM

Palmarès: 2 etapes de la Volta Ciclista a País Basc, 3 etapes del Giro d'Italia, 1 etapa de la Volta a Espanya i 1 etapa de la Tirrè-Adriàtic

Nombre de participacions al Tour de França: 2 (millor lloc: 4º)

José Joaquin Rojas Gil

Edat: 33 anys

Equip: MOVISTAR TEAM

Palmarès: 1 etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i 1 etapa de la Volta Ciclista a País Basc

Nombre de participacions en el Tour de França: 6 (millor lloc: 68º)

Marc Soler Gimenez

Edat: 24 anys

Equip: MOVISTAR TEAM

Palmarès: 1 vegada campió de la París-Niça

Nombre de participacions en el Tour de França: Cap

Alejandro Valverde Belmonte

Edat: 38 anys

Equip: MOVISTAR TEAM

Palmarès: 1 vegada campió de la Volta al País Basc (+ 6 etapes), 1 vegada campió de la Volta a Espanya (+ 9 etapes), 2 etapes de la París-Niça, 4 etapes del Tour de França, 5 vegades campió de la Fletxa Valona, ??4 vegades campió de la Lieja-Bastogne-Lieja, 2 vegades campió de la Critèrium del Dauphiné (+ 2 etapes, 1 contrarellotge), 2 vegades campió de la Clàssica Ciclista de Sant Sebastià, 3 vegades campió de la Volta Ciclista a Catalunya (+ 9 etapes), 1 etapa del Tour Down Under, 1 vegada campió de la Volta a Burgos, 1 etapa del Gir d'Itàlia i 1 vegada campió del Tour de Abu Dhabi (+ 1 etapa)

Nombre de participacions en el Tour de França: 10 (millor lloc: 3r)

Jonathan Castroviejo Nicolas