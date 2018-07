Asseguren que Cristiano Ronaldo «ja ha signat» per la Juventus

Possible fitxatge de Cristiano per part de la Juventus

Possible fitxatge de Cristiano per part de la Juventus Reuters

El directiu italià Luciano Moggi, que va exercir com a director general del Juventus entre 1994 i 2006, ha assegurat que el davanter portuguès Cristiano Ronaldo ja ha passat el reconeixement mèdic i ha signat un contracte amb el club italià.

"Al meu entendre, (Cristiano) ja ha signat i ha passat el reconeixement mèdic a Munic", va assegurar Moggi al seu compte de Twitter (@LucianoMoggi).

Les paraules de l'exdirectiu del Juventus arriben després que Cristiano Ronaldo deixés entreveure després de l'última final de la Lliga de Campions la seva intenció d'abandonar el Reial Madrid.

Aquesta setmana, la premsa italiana ha assegurat que l'arribada del davanter portuguès a la 'Vecciha Signora' està encaminada, tal com francesa va comentar el fitxatge de Kylian Mbappé i 'RTVE' el de Neymar al Reial Madrid. El club blanc va enviar dos comunicats per desmentir les informacions sobre els possibles fitxatges del francès i el brasiler, però no s'ha pronunciat sobre la situació de Cristiano Ronaldo.