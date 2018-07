El Dirt Track de Campions de Vilada reforça el lideratge del gironellenc Franc Serra

El Dirt Track de Campions va arribar dissabte passat al camp de futbol de Vilada amb la tercera prova i uns 500 espectadors que no se'l van voler perdre. En va destacar la participació, uns 50 pilots inscrits en diferents categories.

En la categoria open, el gironellenc Franc Serra es va endur una victòria treballada per davant de Guillermo Cano i Adrián Garín, i firma un ple de victòries en el que ha transcorregut de campionat i reforça així el seu liderat. En la categoria màster, la victòria se la va endur Lluís Massana, i en promo, Ruben Estévez. L'actuació de Gerard Moliné en aquesta categoria, que va ser tercer, va ser destacada.

En quads, Josep Canudas es va imposar per davant dels seus perseguidors i per davant de Dani Vilà, actual campió de quads, que no va tirar la tovallola en cap moment; el tercer va ser Miquel Àngel Moreno. En la categoria Funrace va participar Judit Solà, la pilot novell que va acabar amb una bona sisena posició.

Ara la següent prova del Dirt Track de Campions, la quarta, serà a Castellnou de Seana el proper 28 de juliol.