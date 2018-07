Els germans Jaume manen a l'estatal de clubs a Conca

Equip del Tennis Sabadell, campió estatal per tercer cop arxiu particular

Conca ha estat l'escenari dels campionats d'Espanya de clubs d'esquaix, una competició que ha tingut la participació dels germans Jaume d'Igualada.

El Joel ho va fer amb el Tres Cantos de Madrid i el Bernat, amb el Tennis Sabadell. L'atzar del sorteig va fer que els dos equips no es poguessin trobar fins a la final i així va ser. Després de les rondes preliminars, el Tres Cantos va der-rotar a semifinals l'Abarlés de Granada en una eliminatòria molt igualada de 3-1, amb victòria del Joel davant Enrique González per 3-1. El Tennis Sabadell ho va fer amb el Rocafort de Barcelona per 4-0. També producte de les casualitats, els Jaume es van haver d'enfrontar en la gran final, resolta a favor del Bernat per 12-10, 11-7 i 11-6 i dominada en el comput global pel Tennis Sabadell per 3-1. Aquest és el tercer títol consecutiu del club vallesà i en les tres ocasions amb presència de l'igualadí Bernat Jaume, que estrena nou rànquing mundial, el lloc 79.

D'altra banda, l'Esquaix Igualada va cloure la temporada amb el campionat d'estiu i acte seguit amb el sopar i l'entrega de premis. La competició estiuenca va acabar amb el triomf de Joel Jaume, que ha fet el triplet guanyant la lliga d'hivern, el comarcal de la fira i el torneig d'estiu. El jove Nacho Fajardo també ha completat un temporada regular i ha pujat al calaix en tots els campionats.