L'escac i mat estratègic que va fer el tsar a Napoleó

Alguns professors d'història expliquen que Napoleó va perdre la guerra contra Rússia per culpa de les gèlides temperatures. Res més lluny de la realitat. L'emperador que va tenir gairebé tot Europa als seus peus va perdre la incursió bèl·lica perquè els comandaments militars russos van dissenyar una estratègia al voltant de la gran extensió territorial per posar en escac i mat l'exèrcit francès en una partida en què la confiança de Napoleó va esdevenir una peça que els russos van aprofitar. La victòria sobre les forces napoleòniques es va convertir en un motiu d'orgull nacional i avui dia al poble de Borodinó, on va tenir lloc una de les batalles més cruentes del segle XIX a Europa, es poden visitar els indrets on els dos exèrcits es van enfrontar.

Els governants russos sempre han estat molt atents a tot el que ha succeït en la política europea, i a la seva manera han tractat d'influir-hi, però en gran part –i excepte les disputes territorials a les zones de l'oest més properes– han fixat la seva extensió cap al sud, amb una tensió històrica amb als otomans, i cap a Sibèria, amb la finalitat d'esdevenir una potència a Àsia. Rússia està lluny de França i de la seva influència, però les notícies de la Revolució i els grans canvis que s'hi estaven produint políticament inquietaven l'ultra conservadora noblesa russa. Tot i això, a principi del segle XIX, el tsar Alexandre I va transformar les institucions emmirallant-se en el liberalisme europeu i fent front als qui s'oposaven a la modernització del país, que estava ancorat en un sistema agrícola primitiu. Un cop Napoleó es va fer amb el poder i va sotmetre pràcticament tota l'Europa occidental i central sota el seu imperi, va decidir conquerir Rússia agrupant 400.000 soldats. Si el tsar s'hi hagués enfrontat, l'exèrcit francès hagués guanyat perquè era superior numèricament i estava molt més ben equipat, així que els va deixar passar. Les tropes russes es desplaçaven en direcció a Moscou i Napoleó es pensava que ho tenia tot a favor. Però a Rússia les distàncies són molt llargues, i mentre avançava, anava deixant cada cop més soldats a la rereguarda per mantenir les comunicacions amb França. El gran xoc entre les dues tropes va tenir lloc a Borodinó, on Napoleó disposava d'uns 130.000 soldats i, per tant, les forces ja estaven més equilibrades. Els francesos van arribar fins a Moscou, i quan pensaven que ho tenien tot guanyat es van adonar que els russos els havien tallat les comunicacions i havien barrat el camí a les riques zones agrícoles del sud. Napoleó estava atrapat. Va haver de tornar a França derrotat i poc després el seu imperi va caure com un castell de cartes.

El llogaret de Borodinó, a dues hores de cotxe de Moscou, és present a la història russa com l'escenari de la batalla contra les forces napoleòniques i, a la II Guerra Mundial, contra l'exèrcit de l'Alemanya nazi. L'històric camp de batalla és una zona protegida on hi ha el Museu Estatal de Guerra i Història de Borodino, i monuments que recorden esdeveniments específics i figures influents de totes dues guerres.