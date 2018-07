El Moià torna al grup 5, el de l'Osona, de Tercera Catalana

Encara que són provisionals, la Federació Catalana de futbol ha donat a conèixer la proposta de grups de Tercera Catalana per a la temporada 2018-19. Pel que fa als equips de la Catalunya Central, destaca el pas del grup 7 al 5 del Moià, que retorna amb els equips, sobretot, de l'Osona, després de la permuta que van fer la temporada passada amb el Joanenc.

En el grup 7, la novetat és la presència de tres barris de Manresa amb els equips de la Pirinaica, PI Puig i Balconada (el Manresa B, tot i que encara apareix en la proposta, s'ha retirat i per la seva plaça s'ha interessat el Mirasol Baco de Sant Cugat). En aquesta mateixa agrupació s'hi pot incorporar el Sitges B, ja que l'A juga a la mateixa categoria, al grup 12. Sobta l'absència del Can Parellada egarenc, un habitual en aquest grup i normalment aspirant a les places capdavanteres. Si que hi són els descendits Gironella i Avià.